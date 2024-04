PP y Vox mueven ficha para debatir mañana la reforma del Mar Menor de Antelo

Hay dos proposiciones de ley sobre el Mar Menor ordenadas para el pleno de mañana, que tienen que ver con la moratoria urbanística (del PP y del PSOE), aunque los grupos parlamentarios del Partido Popular y de Vox solicitaron el pasado viernes a la presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez, la alteración del orden del día para incluir, al menos, una iniciativa más sobre la laguna salada: la reforma propuesta por Vox.

Según el artículo 87 del reglamento de la Cámara autonómica, el orden del día del Pleno puede ser alterado por acuerdo de este, a propuesta de la Presidencia, a petición de dos grupos parlamentarios o de una cuarta parte de los miembros de la Cámara.

Por eso, las formaciones que sostienen al Gobierno de coalición presentaron una solicitud conjunta para incluir la que tiene visos de ser la iniciativa parlamentaria más polémica de la legislatura, que quiere obligar a los ayuntamientos ribereños a presentar una auditoría anual sobre las redes de saneamiento y rebaja a rango de reglamento los apartados de la ley que regulan el sector agrícola y ganadero, eliminando capítulos enteros de la normativa.

La estrategia de la derecha de convertir el pleno de mañana en un ‘supermiércoles’ del Mar Menorfue ayer muy criticada por la oposición. «PP y Vox quieren lo mismo: ayudar a sus amigos a llenarse los bolsillos y rascar votos en las urnas, aunque sea a costa de intentar engañar a los agricultores y regantes, de intentar mentir a todos los ciudadanos de la Región, como ya vienen haciendo demasiado tiempo por un puñado de votos», destacó José Vélez.

«Lo que sorprende no es que Vox quiera que se debata la toma en consideración de su Proposición de Ley este miércoles, sino que el Partido Popular también tenga prisa», añadió. Los socialistas consideran que la iniciativa de Vox debe seguir la tramitación ordinaria, «como cualquier otra iniciativa», y por ello no apoyarán hoy en Junta de Portavoces su debate el miércoles.

José Vélez, secretario general del PSOE regional, este lunes. / L.O.

Rechazo también desde Podemos, que han solicitado un informe a los servicios jurídicos de la Asamblea porque consideran que el reglamento «no está nada claro» que puedan debatirse las proposiciones de ley que no están ordenadas.

La semana pasada, la portavoz morada, María Marín, dijo que, en caso de que se vaya a debatir la proposición de Vox, exigiría que también se incluya su propuesta de reforma de la Ley de Protección, que pide un fondo de compensación a los agricultores y ganaderos del Campo de Cartagena para ayudarles a modernizar sus explotaciones, cofinanciado por el Gobierno de España y el Ejecutivo de Miras.

Podemos acusa a SOS Rural de "utilizar a los agricultores para favorecer a las macrogranjas"

Sin embargo, fuentes de Podemos manifestaron ayer a esta Redacción que solicitarán el informe jurídico en la Junta de Portavoces y antes del Pleno tomarán una decisión «en un sentido o en otro con respecto a nuestra propuesta».

Los morados no contarán con el apoyo del Partido Socialista para que se debata su iniciativa porque consideran que «solo serviría para blanquear la maniobra de Partido Popular y Vox». No obstante, desde el PP aseguran que no se opondrán, por lo que aún cabe la posibilidad de que se debatan hasta cuatro proposiciones de ley para reformar la Ley del Mar Menor.

El ‘supermiércoles’ tienen pinta de ser movido, ya que fuera habrá una concentración de agricultores, convocados por asociaciones como SOS Rural, Asaja y Coag. Podemos denunció ayer que la primera de estas asociaciones, junto con Vox, «utiliza a los agricultores como fuerza de choque para favorecer los intereses del sector inmobiliario y a las macrogranjas».

El Albujón, "el segundo río más caudaloso"

Fernando López Miras participó ayer en un acto por el 40 aniversario de EFE. / CARM

«Por definición, las ramblas no tienen un caudal permanente, pero la del Albujón se puede considerar el segundo río más caudaloso de la Región de Murcia y eso hay que atajarlo con inversiones, infraestructuras y ejecuciones estructurales», explicó ayer el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, para presionar al Gobierno central a actuar sobre la rambla por la que llega la mayor parte de nitratos al Mar Menor.

Miras recordó que la rambla aporta a la laguna 200 litros de agua dulce con nutrientes por segundo

En los Conversatorios de EFE por el cuadragésimo aniversario de la agencia en Murcia, el jefe del Ejecutivo afirmó que el conocido proyecto vertido cero es el 80 % de la solución al problema ecológico de la albufera salada, pues contempla tuberías que recogen el agua que ya está rebosando del acuífero subterráneo de la época Cuaternaria, cargada de nutrientes, y un sistema para su depuración para su reutilización o revertido al Mediterráneo.

También defendió el trabajo de su administración «mientras esa solución no se pone en marcha», con «100 personas de la brigada de limpieza sacando la materia orgánica que se genera», y avisó de que no será un arreglo definitivo hasta que no se solucione lo que vierte la rambla del Albujón, que está aportando un caudal de 200 litros de agua dulce con nutrientes por segundo a un ecosistema salino.