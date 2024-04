López Miras señala a Pedro Sánchez por su "posible conflicto de intereses" con su mujer

Si ayer el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, atacaba a Pedro Sánchez a cuenta de la ley de amnistía a los condenados por el procés de Cataluña, hoy le ha tocado a la mujer del jefe del Ejecutivo nacional, Begoña Gómez. "Llevamos semanas pidiendo explicaciones al presidente del Gobierno sobre ese posible conflicto de intereses y no ha dado ningún tipo de explicación", se quejaba en el programa Espejo Público de Antena 3 el líder del PP murciano.

El PP quiere que se investigue el rescate a Air Europa en el año 2020 y las posibles relaciones de la mujer del presidente con directivos de esa compañía y con el cerebro de la trama Koldo, Víctor de Aldama, que precisamente negoció en nombre de la aerolínea la ayuda millonaria del Ejecutivo, y que además está involucrado en el conocido como ‘caso Delcy’.

López Miras ha argumentado que, si en las comparecencias de la comisión de investigación del Senado se "dan las explicaciones suficientes y cuentan toda la verdad sobre esa trama de corrupción en la que está implicado el núcleo del Partido Socialista y del Gobierno, no será necesario llamar a Pedro Sánchez".

Precisamente este martes, el presidente del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, incidía en esta cuestión. "Se lo he pedido ya en tres sesiones de control. Y si él quiere evitar que su mujer sea llamada a la comisión, lo tiene fácil. Que dé todas las explicaciones. Si no quiere darlas, si no le importa que llamemos a su mujer, que en todo caso será al final y agotando todas las instancias… Que lo explique él. No quiero llamar a la mujer del presidente salvo que él me obligue", dijo en una entrevista en la cadena Cope.

López Miras considera que, en vez de dar explicaciones, Sánchez "se ha limitado a embarrar el terreno de juego, a ensuciar y a esparcir basura alrededor de todo lo que ha podido".

En este sentido, advierte de que si no aclara qué ocurrió con Air Europa, el PP se verá "obligado a que la Justicia sea la que aporte luz donde el presidente del Gobierno solo aporta oscuridad".

Reacción del PSOE

El PSOE ha respondido a las insinuaciones de López Miras afirmando que "es una vergüenza que el presidente regional se pase la mitad del día de fiesta y la otra mitad hablando de la amnistía, confrontando y difundiendo bulos para tapar sus propias miserias. Mientras, los problemas en la Región se acumulan".

El secretario general de los socialistas murcianos, José Vélez, considera que "lo que tiene que hacer es asumir sus responsabilidades y ponerse a trabajar de una vez, que es el presidente de esta Región. Su obligación es resolver los problemas de la ciudadanía".

Recuerda el también portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea que la Región de Murcia es una de las comunidades con más deuda y con mayor déficit, "única y exclusivamente por su despilfarro y mala gestión". Además, subraya que los ciudadanos están sufriendo "insoportables listas de espera en sanidad, goteras en los colegios, un transporte público desastroso y miles de personas ni llegan a fin de mes, ni cuentan con la ayuda del Gobierno regional".