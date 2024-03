Semana de pasión y tiempo inestable

Una mujer al frente. A la doctora Mari Fe Candel la han nombrado jefa de Cirugía General del hospital Reina Sofía y es la primera mujer que accede a un puesto con tanta responsabilidad dentro de la especialidad. Contaba en una entrevista en este periódico, el viernes, que en alguna ocasión un paciente le ha preguntado que si a él lo iba a operar su padre. Todavía hay profesiones que parecen «ser de hombres», pero sé de muy buena tinta que la doctora Candel es una excelente cirujana y con una capacidad y una entrega a su trabajo absolutamente ejemplar. Lo hará bien, seguro.

Actividades y previsions. Les escribo esto en Murcia ciudad el viernes por la mañana. Ayer, los hombres del tiempo de la tele nos avisaban de que podíamos tener vientos huracanados, alguna lluvia y quizás tormentas. Acabo de ver la procesión de los Salzillos en una mañana deliciosa en la que los pájaros cantan, hace más bien calor y no corre ni una brisa. Supongo que los males anunciados llegarán más tarde. Yo, con el permiso de ustedes, en cuanto acabe esto me voy a La Manga a comer arroz con familiares y amigos, y, si es menester y sigue este tiempo, a bañarme. Por supuesto, si hay peligro, ni me acerco al agua.

Devición. Un hombre mayor, está viendo la procesión y cuando pasa uno de los tronos, levanta la cabeza, dice algo en voz muy baja y se le cae una lágrima. Otro hombre, este más joven, le grita a uno de los penitentes que va con la cara destapada: «Oye, guapito de cara, dale unos caramelos a mis nenes que nadie les ha dado ‘na’ todavía». El otro se acerca y les da algo a los críos y varios espectadores le dedican un aplauso. Él se pone rojo. El padre dice: «¡Gracias, mi arma!».

Medicina. Parece ser que, si los policías locales de Las Torres de Cotillas tuvieran una negociación con los dirigentes del Ayuntamiento sobre sus condiciones laborales, se pondrían mejor de las enfermedades que los mantienen con baja médica a casi todos y podrían volver a trabajar, aunque sea poco a poco. Buena medicina, la de sentarse a hablar unos y otros.

Engaño. Me ha llegado ese mensaje del que hemos sido avisados por todos los medios que se trata de un engaño y que puede ser grave. Recibes un wasap o un SMS en el que te dicen que son unos técnicos de la marca de tu lavadora y que están por la zona haciendo revisiones, que si quieres pasan por tu casa a verla. Son delincuentes. Hice lo que había que hacer. Borrar el número del mensaje y bloquearlo en mi teléfono.

Se ve que no. Unos jubilados están de tertulia en la terraza de un bar. Ya los conozco de otros días y he escrito aquí algunos de sus comentarios. Esta vez solo los escucho de refilón. Uno de ellos está diciendo: «¿Pero qué tendrán estos contra los inmigrantes? Se ve que ninguno de ellos tienen padres que se vieron obligados a emigrar a Alemania, a Suiza o Francia, porque aquí eran unos muertos de hambre y querían mejorar algo sus vidas, como mi padre, que era mecánico de coches y que emigró a Alemania en 1954, cuando yo tenía tres años y mi hermana cinco...».

Previsiones cumplidas. Ahora mismo, que son las doce de la mañana, acaba de empezar a soplar el viento. A ver si me va a jorobar mi comida en La Manga.

Cine y series. Aunque todo el mundo ha escrito ya sus impresiones sobre la serie El problema de los tres cuerpos, ahí van las mías. Está muy bien, es entretenida y le han echado dinero para que todo quede perfecto. Pero, para los que piensen que es un nuevo Juego de Tronos, de eso nada. En una de las críticas que he leído hablaban de otra serie de este estilo que se hizo hace veinte años, y que es tan buena como esta, o mejor todavía. Se llama Galáctica, Estrella de combate, y yo no la había visto. La he encontrado en una plataforma -venga, diré cuál es, aunque no me gusta: Skyshowtime-, y desde luego es muy buena. Ah, y he visto Oppenheimer. Se merece todos los Oscar que les han dado. Espectacular el guion y la interpretación.

