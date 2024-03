El Sorteo Extraordinario del Día del Padre de la ONCE reparte 120.000 euros en Totana

El Sorteo Extraordinario del Día del Padre de la ONCE ha repartido en Totana 120.000 euros, en tres cupones premiados con 40.000 euros cada uno en el sorteo celebrado en la noche de este martes.

El vendedor de la ONCE Francisco Martínez Munuera es quien ha llevado la suerte a Totana con estos 120.000 euros, que ha repartido desde su punto de venta situado en la avenida Rambla de la Santa, 16 Totana.

El Extra del Día del padre de la ONCE ha dejado también premios importantes en localidades de Andalucía, Aragón y Asturias.

17 millones

El Sorteo Extraordinario del Día del Padre de la ONCE ha puesto en juego un premio mayor de 17 millones de euros, mientras que los 99 cupones en los que solo coincidan las cinco cifras del número tenían un premio de 40.000 euros. Los diferentes productos de juego de la ONCE se comercializan por los más de 20.000 vendedores y vendedoras de la ONCE. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.