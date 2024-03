"Si le hubieran hecho las pruebas necesarias, hoy mi madre seguiría viva"

Con varias fotos a tamaño A4 y A3 de su madre bajo el texto de ‘Justicia por mi madre. No más negligencias médicas’, varios familiares de María Carrasco denuncian a las puertas del hospital Santa Lucía de Cartagena la muerte de esta mujer de 58 años el pasado 23 de febrero. Sus hijas, Nuria y Yolanda, aseguran que fue «abandonada a su suerte» y que si los sanitarios que la atendieron «le hubieran hecho las pruebas necesarias y la hubieran examinado correctamente, hoy estaría viva».

Exponen que su madre sufrió una «doble negligencia médica», una en las urgencias del Santa Lucía y otra en el centro de salud de Pozo Estrecho. Y han denunciado los hechos ante el Juzgado de Instrucción Número 4 de Cartagena, en el puesto de El Albujón de la Guardia Civil y han puesto una reclamación ante el Servicio Murciano de Salud (SMS).

Ambas relatan que el pasado domingo 18 de febrero su madre se despertó con «mucha sangre en la boca, en la ropa y en las manos» y, una vez que fue llevada al centro hospitalario de Cartagena, «en triaje le dijeron que no sabían dónde mandarla y la atendió una doctora, la cual sin análisis ninguno le limpió la cara, le dijo que lo que tenía era gingivitis y la mandó a casa por su propio pie, sin ambulancia».

En el informe clínico de Urgencias elaborado y aportado por las hijas a esta redacción se expone que la mujer estuvo «estable en todo momento» y que había «ausencia de alarma en todo momento», por lo que se decide «alta a domicilio».

Tras estos hechos, Yolanda se llevó a su madre a su casa de la diputación cartagenera de El Albujón. Tres días después, el 21 de febrero, explica la hija, vio que su madre «tenía las manos moradas y dificultad para respirar», por lo que decidieron llamar a una ambulancia para que fuese a la casa. Acudieron profesionales del centro de salud de Pozo Estrecho.

«Nivel de oxígeno al 77%»

Cuando llegaron los sanitarios, añade, la mujer «tenía el nivel de oxígeno al 77%» y le pusieron un poco hasta llegar al 88%: «Le mandaron un inhalador y se marcharon sin saber por qué le faltaba oxígeno y dejándola a su suerte hasta pasadas unas horas que se produjera su fallecimiento».

La autopsia preliminar dice que la mujer, de 58 años, podría haber fallecido por un edema pulmonar agudo

«Mi madre se encontraba muy mal desde entonces, pasaba los días fatigada y la tenía que ayudar en todo en casa. La noche en la que murió, cuando la estaba bañando, me dijo que incluso lo veía todo en amarillo. Se acostó y, a la mañana siguiente, ya no se levantó de la cama», relata Yolanda.

Las dos hijas aseguran que en la autopsia preliminar realizada por el forense se indica que María podría haber fallecido por «un edema pulmonar agudo «y tanto la sangre como la falta de oxígeno eran síntomas de ello», por lo que si se hubiera detectado a tiempo «nuestra madre seguiría con nosotros», lamentan. «Ella tenía sus problemas de espalda; la operaron y últimamente tenía sus problemas de movilidad y no podía andar, pero ya está. Fuera de eso, estaba sana y no tenía ningún otro problema», añade por teléfono a La Opinión Nuria, que actualmente vive en Tarragona: «No hay derecho que esté donde está. Me pilló en Cartagena porque precisamente había bajado a otro tanatorio y entierro. Yo la iba a volver a llevar al médico el viernes porque veía que estaba mal, pero no me dio tiempo».

«Lo que queremos es que se haga justicia. Solo esperamos que esos médicos que la atendieron no sigan atendiendo a nadie más porque no tienen ni idea y que los centros médicos y hospitalarios también paguen por esas negligencias», sostiene.

Respuesta del SMS

Preguntadas por este caso concreto, fuentes del Servicio Murciano de Salud señalan a La Opinión que «al existir una denuncia, esperaremos a las actuaciones judiciales que se deriven y colaboraremos con las autoridades en todo lo que nos soliciten».