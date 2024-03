Antelo vende su reforma de la Ley del Mar Menor al sector agrario porque la norma es una "chapuza jurídica"

El presidente provincial de Vox, José Ángel Antelo, se reunió hoy con representantes de las principales organizaciones agrarias para explicarles de primera mano en qué consiste la proposición de ley que su partido tiene intención de registrar este lunes en la Asamblea con el fin de reformar la Ley de Protección y Recuperación del Mar Menor.

Según él, "los grupos parlamentarios tendrán que hacer grandes piruetas para votar en contra de esta ley", ya que aseguró que "lo único que propone es mejorar" la norma. "¿Van a votar en contra de mejorar los saneamientos? Tendrán que explicarlo a la ciudadanía de la Región de Murcia. ¿Van a votar en contra de que se mejore la técnica legislativa? Va a ser realmente muy complicado. Esta es una ley que está muy bien hecha, que va en el camino correcto y que, sobre todo, solventa un tema que lleva demasiado tiempo enquistado", dijo.

Se refiere a la medida que quieren incluir en la norma para obligar a los ayuntamientos ribereños a realizar una auditoría independiente anual de las redes municipales para «medir el grado de avance» de la separación y extensión de las redes de saneamiento y «grado de conexión de las viviendas a la red, así como la implantación de sistemas terciarios en las EDAR (Estación depuradora de aguas residuales) y reutilización del agua tratada por las mismas».

Momento de la reunión de Vox con organizaciones agrarias. / L.O.

"Es sorprendente que en la Ley de Protección del Mar Menor no se hable de los saneamientos", clamó Antelo, que subrayó su intención de que los saneamientos sean separativos. El vicepresidente regional cree que la ley "se hizo deprisa y corriendo" y es una "chapuza jurídica", entre otras cosas porque "el reglamento de una ley no tiene que estar introducido en la propia ley", sino que "tiene que estar en la Consejería competente de la materia, en este caso, en la de Agricultura". Esto se debe, añade, a que "la realidad del Mar Menor no es una foto fija" y, según sean sus circunstancias, se debe poder "modificar ese reglamento".

"No prohibimos las fotovoltaicas, pero no podemos cambiar la huerta de Europa por el huerto solar de Europa"

Durante la reunión, defendió que la reforma que proponen "es una modificación de la ley sensata y seria" porque también regula las plantas fotovoltaicas. "No las prohibimos, pero no podemos cambiar la huerta de Europa por el huerto solar de Europa. Incluso la Asociación Nacional de Energías Renovables está de acuerdo con esta modificación", señaló el líder de Vox en la Región.

Aunque su intención era registrar esta proposición de ley con el PP, el silencio de su socio de Gobierno ha llevado a Vox a hacerlo sin él. "Va a ser una reforma en solitario, pero durante el trámite se pueden hacer enmiendas. Se podrá negociar, modificar lo que se considere oportuno. Creo que en esto es en lo que supone la política cuando la entiendes como servicio público. Hemos de entender que todas las leyes son susceptibles de mejora, y más cuando una ley, en términos jurídicos, está mal hecha", explicó Antelo.

No solo acudieron a la reunión organizaciones agrarias como Asaja, Coag, Fecoam, Proexport, Comunidad de regantes Arco Sur, Hansa Urbana Regantes Arco Sur, Agropecuarias Casas Nuevas, Comunidad de regantes del Campo de Cartagena, los de Valdelentisco y Camposeven, sino que también acudieron organizaciones empresariales como Croem y Coec, Apirm (Asociación de Promotores), Frecom (Federación de la Construcción), Proagua, Stop inundaciones y Pescadores de San Pedro. La Fundación Ingenio también contó con un representante en la reunión.