"Los trabajadores deben formarse para manejar la inteligencia artificial y los robots en las obras"

Pedro Fernández-Alén, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), participará este jueves en el Building Revolution, el I Congreso de Innovación en Construcción de la Región de Murcia, organizado por Frecom y por el Instituto de Fomento. Los debates en los que participarán empresarios y profesionales del sector se centrarán en la digitalización y la incorporación de nuevos materiales y herramientas tecnológicas a la edificación.

¿Cómo afronta la patronal de la construcción lo que ha pasado en Valencia a causa del comportamiento de los materiales empleados en el edificio incendiado?

Con prudencia. Las placas (que había en la fachada del inmueble) no arden, lo que parece que ardía era el poliuretano con el que estaban pegados esos materiales. Pero habrá que esperar a que termine la investigación para ver qué ha pasado. La muerte de diez personas ha sido una tragedia. Después de lo mal que lo han pasado los bomberos, lo que hay que hacer es dejar que hagan su trabajo, pero sí es cierto que es algo que no debía haber ocurrido y que es una absoluta tragedia.

Además de esperar el resultado de la investigación, ¿se replantean el uso de los materiales que han ardido?

Tiene que haber una coordinación entre todas las piezas que se utilicen en un edificio en construcción. Puede ser que las placas sean innovadoras y hayan protegido contra el frío y contra el calor, pero también hay que combinarlas con los materiales que se utilizan en el sellado. Si se aprecia que ha habido un error, habrá que corregirlo de manera inmediata. Los técnicos que hicieron el edificio no podían prever que esta tragedia podía ocurrir.

¿Van a dar algún tipo de recomendación a los constructores para que revisen sus proyectos?

Los Colegios de Arquitectos, de Arquitectos Técnicos y de Ingenieros seguro que van a poner en marcha a sus técnicos para saber cuál ha sido la causa. Es prematuro hacer un diagnóstico, pero seguro que se va a hacer lo antes posible. Además, habrá que evitar los materiales y las instalaciones que pueden llegar a causar estos problemas, porque no se trata solo del incendio, sino de la rapidez con la que se ha propagado el fuego. La principal preocupación de todo esto es la rapidez con la que ha ocurrido, porque eso ha impedido que los propios bomberos tuvieran el tiempo suficiente para intervenir

¿Qué van a tratar en el congreso organizado en Murcia?

Hablaremos de innovación y desarrollo en el sector de la construcción y, sin duda, habrá que mejorar estos sistemas constructivos. Queremos trasladar que la construcción es un sector moderno, que no es solo ladrillos y cemento, sino otras muchas cosas. Según los datos del informe que ha hecho la Fundación Laboral de la Construcción, en el que se señala que el 95% de las empresas son pymes y autónomos, el 68% tienen herramientas web y han aumentado en casi dos puntos los especialistas en las tecnologías de la información y de las comunicaciones en el sector. También se está hablando de cómo se aplica la inteligencia artificial, la robótica o soluciones tecnológicas en la construcción que son poco conocidas.

¿Qué funciones pueden realizar los robots en una obra?

Hay robots terrestres, submarinos y autónomos y drones inteligentes para tomar medidas y prever el ensamblaje y el acabado en obras y edificios. Hay nuevas tecnologías aplicadas a la construcción que son sorprendentes.

¿Pero podrían llegar a sustituir a los albañiles algún día?

Eso no lo podrán hacer. Los robots van a hacer tareas repetitivas y de poca cualificación para que no tengan que hacerlas los trabajadores, pero la mano del ser humano siempre va a tener que estar en las obras. Con un robot, además, hay que tener en cuenta que no solo hay que programarlo y ponerlo en la obra para que trabaje, sino que también hay que conservarlo, mantenerlo y desmontarlo. En lo que hay que insistir es en que los trabajadores deben formarse no solo para las tareas clásicas, sino también para este tipo de tecnología. La inteligencia artificial ha revolucionado áreas como la seguridad laboral, la eficiencia de los edificios o la sostenibilidad. También se está utilizando para optimizar la asignación de recursos, que permite saber cuánto va a consumir una edificación, para comprobar el funcionamiento de los edificios, para inspeccionar las obras en busca defectos e incluso para repararlos y para optimizar el funcionamiento. La inteligencia artificial puede ayudar a conservar y mantener e incluso a reparar un edificio.

¿La Fundación Laboral de la Construcción ofrece la formación necesaria para manejar estas tecnologías?

La Fundación, que tiene 55 centros en toda España, uno de ellos en Murcia, formó a más de 100.000 trabajadores el año pasado. Lo que hay que hacer es acercarse a estos centros para ver qué cursos se están impartiendo e incorporarse para recibir formación en actividades clásicas o en la utilización de la inteligencia artificial y de distintas herramientas tecnológicas.

El I Congreso de Innovación reunirá a empresarios y profesionales

Empresarios de la construcción y profesionales del sector debatirán este jueves en el Building Revolution, el I Congreso de Innovación en Construcción de la Región de Murcia, sobre la aplicación de la tecnología y la digitalización en las procesos de la edificación. El encuentro organizado por la patronal regional Frecom y el Instituto de Fomento se celebrará en el Auditorio Víctor Villegas apenas una semana después del incendio registrado en Valencia, que arrasó un edificio de viviendas en menos de una hora y que costó la vida a diez de sus ocupantes. La cercanía de la catástrofe hace inevitable que los debates sobre la utilización de nuevos materiales y sobre los avances tecnológicos que se están produciendo aborden también las consecuencias y las posibles medidas de prevención que pueden aplicarse en el futuro para evitar que este tipo de siniestros se repita. El programa incluye conferencias, paneles de discusión y talleres prácticos.