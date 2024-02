Heladas en el Noroeste y vientos muy fuertes en zonas altas de la Región

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles, 28 de febrero, cielos poco nubosos o despejados.

Las temperaturas mínimas continuarán en descenso, con heladas débiles en el Noroeste y las máximas en ascenso.

Los vientos irán de moderados a fuertes del noroeste, con rachas ocasionalmente muy fuertes en cotas altas. No obstante, el viento no será tan intenso como este martes, ya que, por el momento, para este miércoles la Aemet no ha emitido ningún aviso meteorológico en la Región de Murcia.

En concreto, para esta jornada se esperan 10 grados de temperatura mínima y 20 de máxima en Cartagena; 3 de mínima y 16 de máxima en Caravaca de la Cruz; 5 de mínima y 19 de máxima en Lorca; 3 de mínima y 17 de máxima en Yecla; y 8 de mínima y 21 de máxima en la ciudad de Murcia.