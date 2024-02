Vacunaciones en los ‘coles’ de la Región para acabar con el miedo de los niños

Vacunar en la escuela transmite más seguridad y causa menos miedo a los niños que si son llevados a un centro de salud o un hospital. El nerviosismo, estrés, la ansiedad y el trauma que algunos menores pueden llegar a sentir y tener cuando acuden a uno de estos centros sanitarios se ven agravados en muchos casos cuando visitan la consulta, un espacio ‘desconocido’ para muchos de los pequeños.

Ante esta situación, enfermeras, médicos, maestros, docentes y progenitores afirman que los niños ven con mejores ojos seguir llevando la inmunización a sus colegios y clases, ya que las consideran un «lugar propio en el que la vacunación no les despierta el mismo temor» que en los citados centros de salud.

Esta es una de las principales conclusiones que se desprenden del Libro blanco sobre la Vacunación Antigripal Infantil en los Centros Escolares, una guía elaborada por los profesionales expertos en vacunas de la Consejería de Salud tras los resultados obtenidos durante la campaña 2022/2023. El proyecto piloto iniciado en el anterior curso en más de una veintena de centros escolares ya reflejó que era una buena idea el que los sanitarios y las vacunas se trasladasen hasta las clases para que los alumnos no sufriesen un ‘shock’ mayor.

El informe recoge las conclusiones de la participación de sanitarios, docentes y progenitores

Cabe recordar que la Región de Murcia ha sido la primera comunidad del país en llevar la inmunización de vacuna antigripal a todos los centros escolares durante este curso 2023/2024 para proteger a los niños nacidos en 2019 y 2020 que están cursando 1º y 2º de Infantil.

Y los datos registrados por el equipo de Vacunaciones y Salud Pública de la Consejería de Salud respecto a las coberturas no dejan lugar a dudas: las tasas regionales de vacunación antigripal escolar se sitúan por encima de las registradas a nivel nacional.

La iniciativa durante el presente curso, «pionera en España y que otras regiones estudian implementar», ha permitido aumentar la cobertura vacunal más de un 56% frente a los datos registrados en el 2022/2023 en que la inmensa mayoría de menores fueron inmunizados en los centros de salud.

Esta guía regional ayudará a implantar la inmunización antigripal escolar en otras comunidades

La cobertura de vacunación frente al virus de la gripe de los menores nacidos en 2019 ha alcanzado el 59,58 por ciento (8.505 dosis administradas en centros escolares de una población de 14.274). Para los nacidos en 2020, la cobertura se ha situado en 60,33 por ciento (8.098 dosis administradas de una población de 13.423).

Referentes en el país

El consejero Juan José Pedreño, junto a Matilde Zornoza y Jaime Pérez, este martes durante la presentación de la guía. / CARM

Estos fueron algunos de los datos aportados este martes por la tarde durante la presentación de la citada guía, que servirá de modelo a otras comunidades autónomas que quieran implantar esta inmunización antigripal en las escuelas.

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, y la secretaria general de Educación, Formación Profesional y Empleo, Carmen María Zamora, fueron los encargados de presentar los resultados del estudio junto con los autores y responsables del Programa de Vacunaciones de la Consejería de Salud, Matilde Zornoza y Jaime Pérez en el hotel Siete Coronas de Murcia. La guía la ha editado la Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias de la Región de Murcia (FFIS) con la colaboración de AstraZeneca.

Entre algunas de las conclusiones expuestas ayer también se ponen de manifiesto que la vacunación escolar «es un espacio facilitador», que el colegio «es un entorno seguro, amigable y a proteger», así como que la vacunación escolar «es una estrategia movilizadora, accesible, conciliadora y que universaliza el acceso» a la inmunización. La estrategia de llevar la vacunación a las propias clases de los niños, de acuerdo con los expertos, también «favorece un mejor funcionamiento del centro de salud».

Asimismo resaltaron que desde el año 2012 la Organización Mundial de la Salud (SMS) y otros organismos internacionales recomiendan que los niños de 6 a 59 meses sean considerados una prioridad para la vacunación contra la gripe, que la dosis antigripal «es la forma más efectiva de prevenir este virus respiratorio» y que la protección de estos menores «reduciría su alta carga de enfermedad y reducir la transmisión de la enfermedad en la comunidad».

Para elaborar el documento, de alrededor de 150 páginas, se han realizado nueve sesiones online con personal docente y directivo de los centros escolares participantes en el piloto y no piloto; enfermeros y pediatras de centros de salud tanto piloto como no piloto; así como padres y madres que vacunaron a sus hijos tanto en centro de salud como en centro escolar, además de los padres que decidieron no vacunar.

Margen de mejora

La investigación también ha permitido extraer puntos de mejora, que especialmente «guardan relación con la planificación y la información que se considera que se debería hacer llegar a progenitores/tutores legales, tanto antes como después de la vacunación».

Estas recomendaciones persiguen conseguir la máxima cobertura posible y minimizar las posibles reticencias que pueda haber por parte de padres y madres hacia la vacunación a menores de corta edad en los centros escolares.

Además, la inmunización en los centros escolares permite que la información llegue a mayor porcentaje de población, lo que se traduce en «una mayor equidad en el acceso a la vacuna y ayuda a la conciliación en los hogares. A ello se suma el descenso de la presión asistencial que supone para los servicios de pediatría de los centros de salud».