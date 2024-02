La mitad de los padres de la Región no vacunan a sus hijos contra la gripe por la falta de información

La importancia que las familias murcianas le dan a las vacunas está fuera de toda duda. Las coberturas de vacunación de virus respiratorios como la gripe en los últimos años son «aceptables y prometedoras». A pesar de esto, todavía hay margen de mejora y sigue siendo necesaria «aumentar la participación de los médicos de familia, enfermeras y pediatras de Atención Primaria» para que más pequeños se inmunicen año tras año frente a la gripe.

Y es que la mitad de los padres que no vacunaron a sus hijos de la gripe en la Región de Murcia lo hicieron porque su pediatra no se lo recomendó o porque no tuvieron la información necesaria sobre la campaña de inmunización.

Así consta en una de las principales conclusiones extraídas de una primera parte del estudio ‘Flutetra’, elaborado por los profesionales que forman parte del programa del Servicio de Prevención y Protección de Salud del Programa de Vacunaciones de la Consejería de Salud durante la campaña 2022-2023 y en el que se analiza la vacunación antigripal en los menores murcianos de cinco años, la probabilidad de que los padres vacunen a sus hijos, así como la comparación en el perfil de los padres que vacunan o no a sus hijos.

Los primeros resultados de la investigación, que ha sido publicada recientemente, ya han salido a la luz y constatan que «el contexto clínico de padres e hijos fue determinante en la toma de decisiones sobre vacunación, especialmente la vacunación previa y actual de los padres».

Jaime Pérez. / ISRAEL SÁNCHEZ

Así, este importante estudio ha contado con la participación y valoración de unos 10.000 padres y representantes legales de menores, de los cuales unos 4.970 afirmaron que vacunaron a sus hijos frente a la gripe y algo más de 5.000 confesaron que no lo hicieron.

Entre las principales razones que dieron en la encuesta para no vacunar a los menores estaba que el profesional sanitario de referencia no lo recomendó (el 31% en el caso de bebés de 6 a 23 meses y en el 17,9% de los niños de 24 a 59 meses). También ganó pesó la «falta de información sobre la vacuna» (en un 21,5% y un 15%, respectivamente), así como que «preferirían esperar hasta tener más experiencia con la vacuna contra la gripe» (casi un 18% y un 22%, respectivamente).

El estudio ‘Flutetra’ constata que apenas un 1% de los encuestados en la Región no cree en las vacunas

Para protegerlos

En el otro lado de la balanza, ante las preguntas de por qué sí decidieron vacunar a sus hijos, la respuesta más repetida por los padres de ambos grupos fue «para proteger al niño», con un porcentaje significativamente mayor en el primer grupo (89,4% vs 85,9%). Otros motivos de vacunación fueron «por recomendación del pediatra o del médico» (44,3% ambos), «para proteger a otros miembros de la familia» (21,3% vs 32,6%) o «por inclusión en el programa de vacunación» (24,4% vs 24,7%).

En este sentido, el estudio apunta a que la fuente de información más citada sobre la campaña de vacunación antigripal fue la recomendación del pediatra o enfermera.

Todos estos datos sirven a los profesionales de la Consejería para tratar de incentivar aún más a las familias en las próximas campañas de vacunación frente a estos virus respiratorios. Jaime Pérez, presidente de la Asociación Española de Vacunología y subdirector de Prevención, Promoción de la Salud y Adicciones de la Consejería de Salud, afirma que todas estas cuestiones cada vez se han tenido más en cuenta para la actual campaña 2023/2024.

La inmunización frente al rotavirus, a la espera de arrancar Tras el éxito probado con la incorporación de la vacuna frente a la bronquiolitis en los recién nacidos y bebés durante esta campaña 2023/2024, ahora la Consejería de Salud espera hacer lo propio con la del rotavirus. Jaime Pérez confirma que la Región se encuentra inmersa «en el proceso final» para que comience a administrar, dentro de este primer semestre del año, las dosis a los menores frente a este virus, principal causante de la diarrea severa en bebés y que puede llevar también a que sufran vómitos, fiebre y deshidratación.

Ante estos datos, Pérez recuerda a La Opinión que «es importante tener en cuenta que quizás en esta campaña hubo parte de la población que ni siquiera preguntó a su profesional sanitario por esta posibilidad».

Falta concienciación

Hace falta «más concienciación», afirma. «Hay que trabajar más para tratar de concienciar cada vez más a más profesionales de que informen a las familias sobre la importancia de la vacuna».

Aquí el presidente de la Asociación Española de Vacunología resalta también que aproximadamente un 10% de los padres con hijos entre 24 y 59 meses respondieron que no habían podido vacunarlos porque consideraron que no había un acceso fácil a la vacunación.

«A raíz de esto, en la presente campaña se ha puesto en marcha la vacunación antigripal en la escuela para que el acceso de los padres sea mucho más fácil». En este hecho, añade el especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública, «también se ha tenido en cuenta los resultados de la encuesta para poder conseguir que la cobertura de la vacunación sea mejor».

Pocos negacionistas

También Matilde Zornoza, pediatra del Servicio de Vacunas de la Consejería de Salud, recuerda que la pasada temporada 2022-2023 la Comunidad fue, junto con Andalucía y Galicia, las tres comunidades que comenzaron a vacunar frente a la gripe a los menores de cinco años. Pérez recuerda que aunque Murcia fuese pionera en la incorporación de esta vacunación a los menores, en otros países europeos, Reino Unido o Estados Unidos ya se había puesto en marcha desde hace años.

Por último, Jaime Pérez destaca el bajo porcentaje de ‘antivacunas’ en la Región: apenas un 1% de los padres encuestados que no vacunaron a sus hijos esgrimieron que se debía a no creer en sus beneficiosos efectos para la protección de la salud:«Es un dato muy positivo», ya que este es un «problema» que, a priori, «afortunadamente» no afecta de forma importante a la Región.