Mariola Guevara: "El dispositivo de seguridad en la Asamblea Regional fue suficiente"

Mariola Guevara, delegada del Gobierno en la Región de Murcia, aseguró este viernes que el dispositivo de seguridad fue correcto, en relación a la protesta de los agricultores a las puertas de la Asamblea Regional: "El dispositivo era suficiente porque había un dispositivo preventivo y en el momento en el que se conoce la situación se piden los refuerzos necesario. El dispositivo era acorde a la situación".

"En ningún momento hubo un cerco a la Asamblea Regional. Había total movilidad. Cualquier diputado que quisiera podía salir o entrar a pie y, de hecho, muchos de ellos lo hicieron. El único bloqueo que allí se produjo fue el parking”, dijo con contundencia Guevara.

"No había que realizar ninguna evacuación porque no hubo ninguna emergencia", explicó Guevara respecto al bloqueo del aparcamiento del parlamento. Situación de la que dijo había tener paciencia hasta que el dispositivo policial les dijese a los diputados que podían salir con sus vehículos.

Respecto a los agentes, declaró que tenían un dispositivo preventivo que trabajaba "acorde a situación que parecía que se iba a suceder" y que, pese a que no había ninguna información sobre los tractores, tenían "50 agentes que fueron capaces de bloquear a esos tractores y evitar el colapso de la ciudad de Cartagena".

Los WhatsApps, falsos

En ningún momento sugirió que el presidente, Fernando López Miras, se reuniese con los manifestantes: "Fui la primera sorprendida cuando me trasladan que el presidente iba a recibir a los agricultores y le mandé un WhatsApp a Visitación Martínez preguntándole si era cierto".

La delegada también dejó claro que no dimitirá: "Me gusta y practico la lealtad institucional. Si otras voces atacan y cuestionan la labor de estos días no voy a entrar en esa discusión".