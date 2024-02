La violencia de las cargas policiales, tras la desconvocatoria de los transportistas

La Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte, que agrupa a miles de transportistas autónomos y pymes en la Región de Murcia, ratificó ayer la decisión de desconvocar el paro indefinido de la actividad, que se había aprobado el sábado pasado, en apoyo con el sector primario. El presidente de la plataforma, Manuel Hernández, explicó ayer, a través de un vídeo, que se tomó la decisión «por responsabilidad» y abogó por explotar otras «estrategias» para alcanzar sus objetivos.

Ante los rumores de que esta plataforma, que en marzo de 2022 llevó a cabo una huelga masiva que puso en jaque la cadena de distribución, pueda estar viviendo un proceso de desintegración, el presidente fue contundente. «La plataforma no se va a romper, no va a desaparecer, y los que forman parte de ella tienen que hacer caso omiso a cualquier ataque externo que venga a bajarnos la moral o a causarnos daño». Sobre la continuidad en su cargo como presidente, Hernández aseguró que esa decisión la deberán tomar los integrantes del colectivo, y que él acatará el resultado sea cual sea.

Según otras fuentes de la plataforma, uno de los motivos de la desconvocatoria del paro ha sido la dureza empleada por la Policía Nacional en sus cargas durante la concentración de transportistas el pasado sábado en los alrededores del estadio Wanda Metropolitano de Madrid. Aseguran estas fuentes que las instrucciones del ministro de Transportes, Óscar Puente, han pasado por emplear mano dura, por lo que la directiva de la plataforma temió que esa situación derivara en una espiral de violencia de imprevisibles consecuencias.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. / EUROPA PRESS

«No nos mataron en el Wanda de milagro; no he pasado más miedo en mi vida», señala a esta Redacción uno de los participantes en la concentración y afirma que algunos agentes les comunicaron que tenían órdenes directas de cargar a la más mínima provocación. Estas fuentes recuerdan que el propio ministro lo dejó bien claro en sus declaraciones previas a la concentración del Wanda, cuando dijo que no iba a consentir el desabastecimiento del país y que sería contundente. Ante esa violencia inusitada contra los socios, señala esta fuente, se decidió que una retirada a tiempo era preferible a lamentar un desastre.

Por su parte, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible achaca el fracaso del paro al escaso seguimiento que tuvo la convocatoria. «No ha durado ni 48 horas porque nadie lo ha secundado», aseguraba ayer durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros. Puente recordó que estaba convencido de que «el sector no se iba a movilizar porque no había razones objetivas para hacerlo». «El tiempo me ha dado la razón», sentenció.

Además, aseguró que el Gobierno «está totalmente alineado con el sector del transporte y con sus intereses» y que mantiene «un permanente diálogo» con sus representantes. En esta línea, indicó que los dirigentes de estas organizaciones reconocen que con el acuerdo de 2022 «se consiguieron logros históricos para el sector», aunque reconoció que todavía «necesita mejorar». «La forma de resolverlo no es parando, ni con huelgas, ni con movilizaciones es con diálogo y con trabajo», concluyó.