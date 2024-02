López Miras y Vélez riñen por la colocación de los tránsfugas: "¡Diga la verdad!"

El portavoz del Grupo Socialista, José Vélez, se enzarzó este miércoles con el presidente regional, Fernando López Miras, a cuenta de la colocación de los tránsfugas de la pasada legislatura en su Gobierno, después de que La Opinión informara de que el jefe del Ejecutivo se comprometió con los cuatro expulsados de Ciudadanos ante notario a incluirlos en las listas del PP en las elecciones.

«Ninguna de las partes lo ha desmentido. Usted es libre de ocultar lo que firma, pero no cuando incumba a la gobernabilidad de esta Región. La ciudadanía tiene derecho a saber los pactos ilegítimos e inmorales que firmó con los tránsfugas y usted tiene la obligación de darlos a conocer», señaló el líder socialista que afirmó que «el transfuguismo es corrupción» y él su «principal instigador». Este hecho, añadió, demuestra que «su única preocupación es la de proteger su sillón en San Esteban».

Turno de preguntas de José Vélez al presidente del Gobierno regional. / Loyola Pérez de Villegas

Vélez pidió que «no deje pasar la oportunidad de dar la cara, ¡enseñe el documento y diga la verdad!» porque, si no, «demostrará que es un político cobarde».

En su turno de réplica, el jefe del Ejecutivo no negó la información ofrecida por esta Redacción. No obstante, indicó al portavoz socialista que «mire alrededor», en referencia a la bancada popular y a su equipo de Gobierno, en donde no hay cargo para ninguno de los expulsados de CS. «La respuesta se contesta sola», sentenció. Hasta el momento, el único ‘fichaje’ que se conoce es el de Francisco Álvarez como asesor en la Consejería de Economía.

López Miras, que aprovechó para echar en cara de Vélez su presunta implicación en un caso de prevaricación que se está juzgando, le acusó de querer «insultar» a cuatro diputados que, «precisamente, fueron leales a su firma pública» y «no quisieron cumplir con un papel con total opacidad y nocturnidad que les pusieron a las 12 de la noche y sin que nadie supieran lo que decía».

Asimismo, le indicó que, a tenor de los resultados electorales, «la mayoría de los ciudadanos están más de acuerdo con lo que hicieron los cuatro diputados de Cs que con lo que hizo el PSOE».