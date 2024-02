"En mi caso, creo que ha sido compatible la vida social con el estudio"

Carlos Jiménez, alumno de la Universidad de Murcia, ha obtenido la quinta mejor nota de todo el país en la prueba de Biólogo Interno Residente (BIR). Se presentó al examen del pasado 20 de enero de acceso a la Formación Sanitaria Especializada de Biología a pesar de haberse tomado un verano "tranquilo". Asegura que aún no tiene claro si saldrá fuera de la Región o no para continuar su formación.

Ha obtenido la quinta mejor nota del BIR de todo el país... ¿Se esperaba este gran resultado?

Claramente no. Yo salí del examen sin pensar absolutamente nada, yo solo quería irme de fiesta, la verdad. Creo que todos salimos del examen sin ninguna sensación porque es imposible saberlo. En mi caso, me esperé unos días antes de meter la plantilla en las plataformas de estimación y, cuando lo hice, estuve pensando un tiempo que no funcionaba bien. No podía parar de meterme para comprobarlo todo el tiempo hasta que ya empecé a creermelo.

¿Cómo ha sido su preparación?

Empecé a estudiar en mayo mientras estaba terminando el TFG. Sí que es verdad que hasta septiembre no me puse en serio porque acababa de terminar la carrera y lo que menos me apetecía era estar estudiando. Por eso mismo, el verano me lo tomé bastante tranquilo. A partir de septiembre empecé a centrarme y, cada vez más hasta llegar al examen, porque se sentía la presión. He estudiado mucho, lógicamente, pero yo no he rechazado casi ningún plan porque creo que es compatible la vida social con el estudio. Además, es muy importante estar con los tuyos y tener tiempo de calidad, si no uno acaba colapsado.

¿Tiene pensado quedarse en la Región o salir fuera para su formación?

Sinceramente no lo sé. No tengo ni idea de lo que voy a hacer ni de qué especialidad es la que más me gusta. Tengo bastante tiempo para decidirlo, es un 'problema' del Carlos del futuro. No me he parado a pensarlo en ningún momento porque, los problemas, uno a uno.

¿Por qué decidió estudiar la carrera de Bioquímica?

Estudié Bioquímica y durante la carrera las asignaturas que más me llamaban la atención eran justamente las clínicas. Además, hice las prácticas en el Servicio de Inmunología de la Arrixaca y mi TFG era de Microbiología Clínica, por lo que podemos decir que siempre he tenido bastante claro trabajar en un hospital. Cuando acabé la carrera vino el dilema de si hacer el BIR o el QIR y me decidí por el BIR porque me gustaba más el temario, las especialidades ofertadas y, no menos importante, porque muchos de mis compañeros se decidieron también por él.

Influyó entonces en su elección lo que hicieron sus compañeros...

¿Quién soy yo para no seguir el rebaño? Estoy muy contento por los resultados y muy agradecido a toda mi familia y amigos por aguantarme porque sé que cuando no me da el aire, uno se pone un poco loco, pero nada que Taylor Swift no pueda arreglar.