Antelo reitera su apoyo a "todas" las manifestaciones contra la Agenda 2030 y pide la cabeza de la delegada del Gobierno

La bicefalia se instala en el Palacio de San Esteban ante la crisis del campo. Mientras que el sector del Partido Popular pide que las protestas se planteen por "cauces legales", como ha instado el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, desde la feria Fruit Logística, su vicepresidente de Vox, José Ángel Antelo, pide la cabeza de la delegada del Gobierno, Mariola Guevara (PSOE) y reitera su apoyo a "todas las manifestaciones convocadas en contra de la Agenda 2030 y de las políticas de la miseria".

El líder de Vox en la Región hizo estas declaraciones desde una explotación agrícola, en la que mostró su apoyo a todo el sector agroalimentario. "Hoy nos hemos reunido con un agricultor que nos ha contado la auténtica ruina que vive el sector del campo, algo que estamos viendo en toda la Región de Murcia", señaló.

"Las élites globalistas quieren que España deje de producir para que lo haga Marruecos" José Ángel Antelo — Vicepresidente regional

El número dos del Ejecutivo murciano culpó a las "élites globalistas" de querer "que España deje de producir para que lo haga Marruecos", poniendo como ejemplo al Gobierno de Pedro Sánchez, "que con 200 millones de euros sigue financiando la tecnificación de la agricultura en Marruecos y, en cambio, nuestros agricultores no tienen acceso a la PAC y cada vez disponen de menos ayudas".

Aprovechó para pedir el cese de la delegada del Gobierno en la Región, Mariola Guevara, a la que acusó de "estigmatizar, criminalizar y exculparse de sus responsabilidades por el caos generado en la Región de Murcia". Según él, la socialista "mira para otro lado cuando se trata de luchar contra la inmigración ilegal, pero sí se muestra muy firme contra la gente que está defendiendo lo suyo".

También aseguró que son "falsas" las informaciones sobre el retraso de las ambulancias: "Como saben, el 112 depende de Vicepresidencia y no consta que fuera así".

López Miras y la consejera Rubira, en Berlín

Foto de familia de la Región de Murcia en Fruit Logística 2024. / CARM

Mientras el ala de Vox del Gobierno de la Región apoya sin fisuras las movilizaciones, el presidente Fernando López Miras mostró este miércoles en la feria Fruit Logística 2024 su apoyo a las "justas reivindicaciones" del sector agrario, pero consideró que las protestas se deben plantear por "cauces legales", emplazando a pensar "en el resto de la sociedad y en cuestiones de urgencia que se tienen que atender".

"No puede ser que haya una legislación europea que les inunda en burocracia" Fernando López Miras — Presidente regional

López Miras mostró su apoyo, "por supuesto", a las reivindicaciones de los agricultores tanto de la Región de Murcia como del conjunto de España. Y es que, recordó, "esto no es una cuestión regional, sino nacional". En su opinión, "no puede ser que haya una legislación europea que les inunda en burocracia, y no puede ser que no se respete su trabajo, su producto".

"Tenemos los productos frutícolas de mayor calidad y no puede ser que se permita desde la Unión Europea que entren productos de terceros países que no cumplen los mismos requisitos y estándares de calidad que se les exigen a nuestros agricultores", según López Miras.

Fernando Moreno, diputado del PSOE regional. / L.O.

Por su parte, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca del PSOE en la Región de Murcia y diputado regional, Fernando Moreno, afirmó que López Miras y la consejera de Agricultura, "que son quienes tienen las competencias en la Región de Murcia, se han ido a Berlín sin dar solución alguna al sector". "Lo único que hacen es mandar cartas al Ministerio escurriendo el bulto. Eso sí, luego se echarán fotos detrás de las pancartas", añadió.

"Lo único que hacen Miras y Rubira es mandar cartas al Ministerio escurriendo el bulto. Eso sí, luego se echarán fotos detrás de las pancartas" Fernando Moreno — PSOE

El Gobierno de Pedro Sánchez, sin embargo, "ha destinado más de 4.000 millones de euros para apoyar al sector" y ha impulsado medidas como la modificación de los seguros agrarios y la aprobación de la Ley de Cadena Alimentaria que busca el pago de un precio justo, "siendo estas dos reivindicaciones históricas del sector y que PP y Vox no apoyaron", destacó el parlamentario.

"El Gobierno de España, que está actuando más allá de sus competencias, es el que más está ayudando a la agricultura y ganadería en nuestro país y, especialmente, en la Región de Murcia, como con los 71,13 millones de euros para modernización de regadíos en nuestra Comunidad y la subvención del agua desalada", indicó.