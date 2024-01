Más facilidades y menos trámites burocráticos para la incorporación de profesores de ciclos de Formación Profesional en aquellas especialidades y puestos docentes que tengan difícil cobertura o que resulte más complicado encontrar a profesionales que puedan impartir las clases a los alumnos.

No es del todo sencillo encontrar profesores técnicos relacionados con las especialidades de informática, mecanizado y mantenimiento, soldadura, electricidad, electrónica, textil o confección y piel. La «alta demanda laboral» de estas especialidades hace más complicado encontrar profesionales para el ámbito docente. Es una situación que no solo afecta a la Región de Murcia: en otras comunidades autónomas se ha decidido no exigir el máster pedagógico del profesorado para que sea más sencillo encontrar a estos profesionales que quieran formar a otros alumnos en las aulas.

En la Región se ha decidido dar un paso más allá. La Consejería de Educación, Formación Profesional y Empleo es «pionera» en el país en «flexibilizar» aún más el nombramiento de este profesorado con el fin de adoptar «decisiones urgentes» y asegurar así la cobertura de los puestos más difíciles de dotar «mientras que no se adopten decisiones normativas de mayor calado». La Dirección General de Recursos Humanos, Planificación Educativa e Innovación ha emitido una resolución por la que se podrán contratar expertos sin que cuenten con este máster del profesorado en algunas de estas especialidades concretas.

Fuentes de la Consejería que dirige Víctor Marín aseguran que este documento «supone una interpretación innovadora de la norma para poder solucionar el problema». En este sentido, añaden que otras comunidades se han interesado por el ‘modelo murciano’ con el fin de apostar por la misma vía.

La Comunidad, junto a otras autonomías, lleva pidiendo al Ministerio que se excepcione a este personal de la posesión del máster de formación pedagógica, como se hizo durante la pandemia, «pero no ha accedido, aduciendo que la nueva Ley de FP puede dar cobertura a estos casos mediante especialistas del sistema productivo», lamentan desde el departamento de Víctor Marín.

La Consejería autoriza a los directores de aquellos centros educativos que tengan puestos docentes sin cubrir durante más de tres semanas en el sistema de FP a proponer «el nombramiento de expertos del sistema productivo de su entorno para la impartición de módulos concretos». Las propuestas deben constar con una trayectoria profesional que acredite «su condición de experto en las tareas relacionadas con el módulo que se trate».

Además, estos profesionales no tendrán que abandonar su puesto en la empresa privada para la impartición de los módulos que se autoricen: «Complementariamente, desde esta Consejería se les contratará en régimen laboral, con una modalidad similar al profesorado especialista y se les orientará sobre la tramitación de la correspondiente compatibilidad».

La Consejería establece que esta situación excepcional podrá extender «mientras se mantenga la difícil cobertura, no más allá de final de curso» y avisa de que «estas contrataciones no darán derecho a integrarse en listas de interinos ni serán tenidas en cuenta en los baremos de acceso a la función pública docente».

Asimismo el desarrollo de la programación y la evaluación del alumnado «serán estrictamente seguidos por el jefe del departamento, que asistirá a las sesiones de evaluación del grupo acompañando al experto, o en sustitución del mismo, y garantizará con su firma que dicha evaluación se ajusta a los criterios establecidos en las programaciones».

No obstante, establecen en la resolución que «si existieran discrepancias al respecto de esta evaluación, resolverá la Jefatura de Estudios».

Requisitos

La Consejería de Educación y Formación Profesional establece que la propuesta de contratación se debe efectuar acompañando la siguiente documentación: