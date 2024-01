Un total de 1.178 opositores se examinan este sábado para optar a 22 plazas ofertadas por el Servicio Murciano de Salud (SMS) correspondientes a tres categorías de personal estatutario, según informaron fuentes del Gobierno regional en un comunicado.

En concreto, son 12 plazas para diplomado sanitario no especialista, opción Fisioterapia y 10 de técnico auxiliar no sanitario, de las que nueve son de la opción Mantenimiento y una plaza de Fontanería.

Las pruebas se desarrollarán a partir de las 9.00 horas en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Murcia.

Para estos exámenes se han habilitado 15 aulas y los tribunales encargados de estas pruebas selectivas contarán con el apoyo y la colaboración de 51 personas adscritas al Servicio Murciano de Salud para su correcto desarrollo.

Estos exámenes corresponden a las Ofertas de Empleo Público correspondientes a los años 2019, 2020, 2021 y la del plan de Estabilización de Empleo Temporal 2021.

Exámenes del domingo

Por otra parte, otros 406 aspirantes se examinan el domingo, 28 de enero, para acceder a 31 plazas del SMS.

Las pruebas se realizan para el acceso a cinco categorías de personal estatutario. En concreto, las plazas que se ofertan son cuatro de Facultativo Sanitario Especialista, opción Neurología; una plaza de Facultativo Sanitario no Especialista, opción Admisión y Documentación Clínica; una plaza de Diplomado no Sanitario, opción Ingeniería Técnica Industrial; 24 de Diplomado Sanitario Especialista, opción Enfermería Obstétrico-Ginecológica (Matrón/a), y una de Técnico Auxiliar no Sanitario, opción Albañilería.

Las pruebas se desarrollarán a partir de las 9.30 horas en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Murcia.

Para estos exámenes se han habilitado nueve aulas y los tribunales encargados de estas pruebas selectivas contarán con el apoyo y la colaboración de 30 personas adscritas al SMS.

Toda la información sobre el proceso de la Oferta de Empleo Público del SMS, así como la distribución de las aulas para las pruebas se puede consultar en www.murciasalud.es/oposicionsms.