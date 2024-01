«La conjura de Fitur», llamó el presidente valenciano, Carlos Mazón, al encuentro que tuvo lugar este miércoles entre los presidentes de la Región de Murcia, Fernando López Miras, Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, y él mismo, para exigir al Gobierno de España que impulse un fondo de nivelación que compense su infrafinanciación. Según cálculos de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), esta cantidad asciende hasta los 3.277 millones y se repartiría entre los cuatro territorios agraviados: Andalucía (1.409 millones), la Comunidad Valenciana (1.148), Murcia (405) y Castilla-La Mancha (315).

Poco más de diez minutos le dedicaron los respectivos presidentes a la formación de esta nueva entente de presión sobre Moncloa, en la que el único socialista es el manchego.

El jefe del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras, remarcó «la discriminación, el prejuicio y la desigualdad que supone» para la Región el actual sistema de financiación, ya que «cada día que pasa nos perjudica, nos resta recursos y lastra nuestra competitividad».

Asimismo, se sirvió del último informe de Fedea para exigir una reforma del modelo y el citado fondo de compensación para Murcia, que lleva desde 2009, año en el que se creó este sistema, sufriendo las consecuencias. «También dice Fedea que no entiende que haya una condonación a la carta para Cataluña de su deuda ni que se pueda negociar de forma bilateral un sistema de propio para Cataluña», señaló.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, dijo que en la «pequeña cumbre informal» que celebró con sus homólogos manchego, murciano y valenciano coincidieron en que están de acuerdo en «colaborar para que se renueve el modelo de financiación», sin embargo, destacó que, «mientras eso llega, el Gobierno de Sánchez tiene una factura pendiente con estas cuatro comunidades autónomas», que alcanza los 1.409 millones en el caso andaluz. «Los andaluces empezamos a estar cansados de esa infrafinanciación y de esa falta de recursos para nuestros servicios públicos esenciales, mientras vemos que se negocia un cupo catalán de decenas de miles de millones de euros. Vamos a ser muy exigente con algo que nos pertenece», afirmó.

He hablado de financiación con @garciapage, @LopezMirasF y @carlos_mazon_. Los datos son claros: #Andalucía pierde cada año más de 1.400M€.



El Gobierno de España tiene una factura pendiente con las comunidades autónomas infrafinanciadas y le pedimos que la pague.

Por la parte valenciana, Carlos Mazón insistió en que «el fondo de nivelación es fundamental» ante la falta de propuestas del Gobierno de España para reformar el modelo autonómico de financiación. En este sentido, explicó que las comunidades peor financiadas tienen que «seguir sosteniendo» su sanidad y sus servicios sociales. «Los cuatro estamos de acuerdo en que antes y mientras viene un nuevo sistema, es irrenunciable un fondo de nivelación transitorio que, al menos, nos equipare a los que están mucho mejor que nosotros».

Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia y la Comunitat Valenciana nos unimos para reclamar lo que nos corresponde.



Dejar de ser las autonomías peor tratadas.

El recién llegado

Emiliano García-Page, el último en llegar a esta entente, remarcó la discriminación con respecto a otras regiones. «Entiendo que Cataluña quiera más dinero en el futuro modelo de financiación autonómica, pero en el de hoy solo hay cuatro comunidades que están infrafinanciadas y eso se tiene que compensar de un modo u otro», afirmó el barón socialista, que subrayó que le «da igual que el presidente de Andalucía sea del PP o de lo que sea».

No obstante, Page advirtió de que este acuerdo entre los cuatro no prejuzga lo que pasará cuando se abra la negociación del nuevo modelo. «Le deseo a María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, la mayor de las suertes para conseguir un acuerdo que va a ser dificilísimo. Y más con la postura de los independentistas catalanes, que no se quieren sentar a negociar con los demás».