El Puerto de Cartagena, que ha vuelto a alcanzar un récord de 37,5 millones de toneladas transportadas en 2023, con un crecimiento del 3%, da por hecho que no se verá afectado por la crisis del Mar Rojo. Fuentes de la Autoridad Portuaria han informado este jueves de que el puerto no recibe los grandes buques de contenedores utilizados en el tráfico marítimo procedente de Asia que atraviesan el Canal de Suez y que, por tanto, la mayor parte de los productos que se embarcan en Cartagena no sufrirán retrasos por el conflicto bélico del Mar Rojo.

El puerto está especializado en el tráfico de graneles sólidos y líquidos y también es utilizado como punto de embarque del ganado vivo, que se dirige preferentemente al norte de África. El movimiento de contenedores muestra un repunte a final de año con un incremento del 3% y más de 647.911 toneladas. También las exportaciones siguen en alza con un aumento del 40,60% y 8,5 millones toneladas cargadas, mientras que en importaciones se ha producido un descenso del 4,88% y más de 25,8 millones toneladas descargadas, aunque mantiene su primer puesto en el sistema portuario español. El tráfico de granel sólido lidera el crecimiento del pasado año con un 19,23% más y 8,75 millones de toneladas, que «dejan clara que la estrategia de diversificación de tráficos del Puerto de Cartagena está dando sus frutos», según indica la Autoridad Portuaria. El cereal sigue liderando el movimiento de granel sólido, con 3,5 millones de toneladas, seguido del carbón con más de 2,16 millones de toneladas, y las habas y harina de soja con 923.822 toneladas. En cuanto a los graneles líquidos, las cifras arrojan un movimiento de 27,76 millones de toneladas con un descenso porcentual del 0,89% que «mantiene al Puerto de Cartagena como líder». Las mayores cifras de tráfico recaen, en primer lugar, en petróleo crudo, con más de 15,7 millones de toneladas descargadas; seguido del gas natural, con 3,1 millones de toneladas, el gasoil, con más de 3,16 millones de toneladas; y otros productos petrolíferos que registran más de 2,62 millones de toneladas para su exportación. En el resto de las categorías la mercancía general registra un acumulado de 950.000 toneladas con un descenso de 5,84 por ciento. El mayor protagonismo corresponde a la mercancía agroalimentaria y alimentaria, con más de 269.000 toneladas, y, en concreto, a las frutas y hortalizas, que representan más de 89.000 toneladas.