Tiene por delante el reto de seguir impulsando la renovación del centro hospitalario de referencia de la Región de Murcia. Le avalan más de 25 años de carrera en la gestión hospitalaria y sanitaria y tiene claro que los grandes profesionales de la Arrixaca son el pilar fundamental para poder llevarlo a cabo.

Amancio Marín, licenciado en Medicina y Cirugía con la especialidad en Medicina Familiar y Comunitaria, se pone a los mandos del Área I de Salud tras tomar posesión hace apenas unos días como nuevo director gerente de la Arrixaca.

¿Cómo afronta el reto de ser el director gerente de la Arrixaca?

De entrada, estoy muy agradecido con la gerente del Servicio Murciano de Salud y con el propio consejero de Salud por la confianza que han depositado en mí. Dirigir el Virgen de la Arrixaca y ser el gerente del Área I de Salud es una responsabilidad muy importante. A nivel personal y profesional, lo considero como un hito al llevar más de 25 años dedicados a la gestión sanitaria. Me siento muy orgulloso y estoy muy contento por ello, aunque también lo afronto con respeto: la Arrixaca es un hospital de alta complejidad y uno de los mejores de España y, por tanto, hay que tratar de hacerlo todo de la forma más profesional posible, con mucho compromiso y mucha dedicación para que podamos dar una buena asistencia a la población.

¿Qué le trasladaron tanto el consejero de Salud como la directora del SMS?

Conozco a ambos desde hace tiempo y me trasladaron precisamente esa responsabilidad que supone ser gerente de esta área, pero, al mismo tiempo, su plena confianza. Me ayudaron a tomar la decisión con más naturalidad y tranquilidad.

¿Cuáles son los principales retos que se marca tras tomar posesión hace apenas unos días?

En el último año en este hospital se ha hecho un esfuerzo muy importante para la adquisición de nueva tecnología. Ha habido un proceso de renovación de la alta tecnología, de alta complejidad, a través del programa INVEAT, pero, además, se han incorporado nuevos equipamientos para facilitar el diagnóstico y la terapia a la población y a los pacientes de nuestra área. Al mismo tiempo, disponemos de grandes profesionales de alta cualificación y de excelencia profesional. Y esto contrasta con las instalaciones del propio centro, que, en algunos casos, se han quedado un poco obsoletas al datar del año 1975. Creo que hay que hacer un esfuerzo en esa línea de renovación y de cambio de estas instalaciones.

Respecto al equipo directivo, ¿tiene pensado acometer grandes cambios?

El de ahora es un equipo sólido: tiene expectativas, experiencia, conoce bien la casa, el hospital, a las personas que aquí trabajan... Por tanto, tengo confianza en el equipo directivo actual. Tengo que agradecerles que hayan estado al frente de la organización en los últimos meses haciéndolo de forma muy profesional y sacando el trabajo adelante. Sí que es cierto que en la dirección médica nos queda alguna vacante, como es la subdirección, y por ahora estamos buscando una persona con un perfil adecuado para esa responsabilidad. No tardaremos mucho en encontrar a la persona adecuada. Evidentemente, desde el punto de vista del equipo directivo, tenemos que estar alineados con las líneas estratégicas de la Consejería y potenciar la salud mental, la Atención Primaria y resolver este problema de accesibilidad tanto en la cirugía como en pruebas y consultas.

¿Cuáles cree que son las fortalezas del Área I de Salud?

Una de ellas son los recursos humanos, las personas que aquí trabajan tienen un gran impacto a nivel nacional e internacional. Al mismo tiempo, esa propia dotación tecnológica que hemos dicho también es una de las grandes fortalezas. En el Área I de Salud se tiene un compromiso muy decidido con la gestión medioambiental. El programa PITECO nos permite analizar la dimensión de la huella de carbono y el consumo de plástico para reducirlo y que todas las instalaciones sean más eficientes energéticamente. También tenemos un compromiso con la humanización de la asistencia sanitaria: hay una gran actividad y tenemos un comité de humanización que es bastante activo, vigoroso y que cuenta con un gran trabajo en el que que colaboran más de veinte oenegés dentro del centro hospitalario, así como colaboraciones permanentes con otras asociaciones de pacientes.

Una familia llena de vocaciones médicas Amancio Marín empezó «desde muy joven» en el mundo de la gestión hospitalaria. En primer lugar, estuvo en el Hospital de Molina, de ámbito privado. De ahí pasó diez años en la dirección médica del hospital Reina Sofía hasta que en 2019 dio el salto al grupo hospitalario de QuirónSalud en Torrevieja. Hasta la fecha, antes de su aterrizaje en la Arrixaca, fue gerente del Virgen de la Caridad de Cartagena, del Grupo Ribera. La vocación médica le viene de casa. Tanto su padre como sus hermanos han sido médicos. «Nos gusta, somos apasionados de la Medicina», presume Marín, que, aunque nació fuera de España, tiene sus raíces en la pedanía de El Niño de Mula.

¿Y las debilidades?

Tenemos dificultades para encontrar profesionales, aunque esto es un mal endémico que no padece solo nuestra comunidad, también se da en el resto de España debido al déficit de formación a nivel de profesionales que está condicionado por las consideraciones del Ministerio. Esto es una demanda que tienen desde hace ya años, se viene planteando, pero no acaba de resolverse. De la misma manera, hay que decir que la Región está infrafinanciada. Esto también se ha reportado, es evidente y es muy conocido por parte de todos, pero realmente no acaba de resolverse. Y, pese a todo, pues, es verdad que el Gobierno regional hace un muy importante esfuerzo desde el punto de vista de los presupuestos. Recientemente, en los últimos días se han conocido más detalles sobre los nuevos Presupuestos regionales para 2024. Se ha hecho el esfuerzo de llegar hasta los 2.300 millones de euros para la asistencia sanitaria y se ha ido incrementando esa dotación en más de 150 millones. Hay que destacar el compromiso del Gobierno regional que tiene por mantener el buen nivel de asistencia sanitaria en la Región.

¿Hay alguna reclamación que va a pedir al SMS?

Hay algunos detalles y elementos de la infraestructura del hospital que requieren de una actuación inmediata. De hecho, esta misma semana ya hemos tenido alguna reunión con los responsables económicos de la Consejería y le hemos planteado esa acción que creo que debemos resolver de forma acuciante.

¿A qué infraestructuras concretas se refiere?

Por ejemplo, la zona de la Unidad de Pruebas Funcionales, el Servicio de Urgencias... También la zona de Endoscopia requiere de una reorganización definitiva, así como aspectos del mantenimiento general. Y luego, por otra parte, necesitamos más actividad quirúrgica, más quirófanos. Hay un espacio concreto que ya hemos visualizado que nos permitiría ampliar el número de quirófanos.

Sí, porque en muchos casos se ha tenido que derivar a pacientes a centros concertados ante la falta de quirófanos...

El programa de conciertos sanitarios es una forma también de optimizar de la mejor manera los recursos sanitarios que se disponen en entornos cercanos. Esto nos permite paliar un poco las demoras y luchar contra los tiempos de espera que tenemos. Este programa ayuda a la gestión de esta lista de espera. También hay que decir que las instalaciones que tienen todos los hospitales murcianos son de alta calidad y alta seguridad. Con lo cual, la externalización es de confianza y de absoluta tranquilidad. Esta circunstancia nos permite así liberar esa actividad quirúrgica de baja complejidad que externalizamos para poder afrontar aquí los procesos de más complejidad en nuestra área.

¿Qué medidas cree que se deben poner en marcha para reducir las listas de espera en la Arrixaca?

Tenemos prácticamente el hospital abierto mañana y tarde, con una jornada continua de distintas fórmulas: ordinaria, extraordinaria... Pero lo que pretendemos es mantener la actividad de tardes para que, de alguna manera, esta lista de espera se reduzca. En este sentido, hay que reconocer que el SMS recientemente ha realizado una dotación de 22 millones de euros a nivel regional precisamente para paliar esta lista de espera.

Además, llega cuando en la Arrixaca se plantea la reforma y ampliación del Hospital a través del Plan Director... ¿Cuáles son las medidas que considera más prioritarias?

Nos va a venir muy bien y es muy necesario para las instalaciones de este hospital. Es fundamental ahora desarrollar dentro de ese Plan Director, hay un edificio nuevo, de nueva construcción que está planificado y lo más importante es hacer un plan funcional realmente de qué instalaciones, qué carteras de servicios, qué servicios van a estar en ese nuevo hospital y en este sentido tiene que participar no solo el equipo directivo, sino todos los profesionales del área que, realmente, son los que conocen cómo se desarrollan las necesidades asistenciales de cada uno de los servicios. Fruto de esa conjunción de opiniones saldrá un plan de ejecución de ese Plan Director. Esto es lo más importante que tenemos que acometer en el próximo año, ese desarrollo del plan funcional para poner en marcha ese nuevo edificio que está proyectado.

¿Cuál va a ser su relación con el Instituto Murciano De Investigación Biosanitaria (IMIB) y de qué forma van a seguir trabajando?

El IMIB nace vinculado necesariamente a la Arrixaca. Su concepto inicial era el de canalizar todo el proceso de investigación que se producía en esta área y, lógicamente, ha trascendido ya al ámbito regional, pero desde el inicio está estrechamente ligado al Área I y esa alianza no se puede deshacer. Tal es así que el gerente de la Arrixaca forma parte del comité ejecutivo por sí mismo, es decir, de forma natural. Evidentemente, tenemos que estar muy orgullosos por el nivel profesional y de la consecución de la investigación que aquí se hace. Recientemente, el viernes pasado, tuvimos unas jornadas donde se expuso claramente el altísimo nivel de la investigación en la Región de Murcia. La verdad es que cuenta con presencia ya a nivel internacional y tenemos que sentirnos muy orgullosos.

Realizó la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria...

Sí, inicialmente me gustaba más la Medicina de Urgencias Hospitalarias y me quise enfocar profesionalmente hacia esta especialidad. Pero es verdad que, durante el proceso formativo, la Medicina Familiar y Comunitaria me permitió conocer una especialidad realmente bonita, donde se produce una asistencia médica y sanitaria en el entorno del paciente, con lo cual el proceso de humanización es inherente y natural dentro del ejercicio de la medicina de Atención Primaria. Además tiene unos retos muy importantes y tiene una responsabilidad de cara al futuro. Yo creo que parte de la asistencia sanitaria tiene que pasar por ahí, la responsabilidad de la promoción y la prevención de la salud. Creo que el futuro de la asistencia sanitaria pasa por tener bien consolidados estos aspectos de la asistencia sanitaria, que es dedicarnos a la salud realmente, no a la enfermedad, fomentando programas de promoción y prevención de la enfermedad.