El nuevo Centro Integral de Respuesta a Emergencias y Seguridad (Cires), que se ubicará en la pedanía murciana de El Esparragal, será "un centro de emergencias a la vanguardia de España", según ha afirmado este miércoles el vicepresidente del Gobierno regional, José Ángel Antelo. Tal y como ha publicado La Opinión y ha recordado el también consejero de Interior, Emergencias y Ordenación del Territorio, "estamos hablando de una instalación de 12.000 metros cuadrados", que presentarán este jueves "de forma definitiva".

Antelo ha hecho estas declaraciones durante una reunión con el alcalde de Caravaca de la Cruz, José Francisco García. Entre los temas que han tratado, destaca el operativo de seguridad para la Ciudad Santa de cara a su próximo Año Jubilar.

Allí ha asegurado que espera acelerar el convenio entre la Comunidad y el Ayuntamiento para construir el Parque de Bomberos. "Queremos que sea una referencia no solo para la ciudad, sino para toda la comarca", afirma Antelo. "Colaboraremos con el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz; buscaremos y exploraremos la manera de retomar ese convenio de Protección Civil, sabiendo que ahora mismo el Presupuesto está cerrado. Seguro que encontramos la fórmula para que en el año 2024 pongamos a Caravaca de la Cruz donde se merece, en un lugar de referencia no solo para nuestra región, no solo para España, sino en el ámbito internacional", ha asegurado el vicepresidente.

Durante la visita también ha hecho referencia a los Presupuestos de la Comunidad aprobados este martes. "El presupuesto lo hemos hecho con la máxima seriedad. Era una prioridad que estuviera antes de acabar el año. Tenemos que dar exactamente lo contrario a lo que da el Gobierno Nacional, que es seguridad para nuestra región. Y para eso necesitamos unos presupuestos que hagan frente a lo que nos viene, que va a ser una situación muy complicada".

"Para nosotros -ha añadido Antelo- la seguridad no es cuestionable. Que nuestros bomberos estén dotados, tanto humana como materialmente, no es cuestionable. Por eso hemos aumentado el presupuesto destinado a la Dirección General de Seguridad y Emergencias en casi un 30%, por primera vez desde el año 2008.