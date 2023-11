CC OO ha convocado a los trabajadores de Amazon de toda España a paros de una hora el día 28 en protesta por el trato que da la compañía a los trabajadores que sufren un accidente laboral. La convocatoria se produce después de que la Inspección de Trabajo de Murcia abra un expediente sancionador a la empresa por mandar a la Arrixaca en un taxi a un trabajador de la planta de Amazon en la pedanía de Corvera que presentaba síntomas de parálisis y que tuvo que se intervenido dos veces de una hernia discal.

Según han informado fuentes de la sección sindical de CC OO en el centro de Corvera, el caso del trabajador enviado en taxi a la Arrixaca «no es un hecho aislado», dado que la compañía trata siempre de ignorar los accidentes laborales y «solo reconoce los que se producen ‘in itinere’».

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC OO asegura en un comunicado que «son incontables las reclamaciones motivadas por la falta de reconocimiento de la empresa ante la ‘presunción de laboralidad’» cuando hay una lesión. Añade que «la consecuencia directa es la no aplicación de las medidas de prevención necesarias: si no se reconoce el problema, no se le puede poner solución, así de sencillo y así de grave».

Los paros se producirán el día 28 de noviembre a la salida de los turnos de noche, mañana y tarde.

Según informó CC OO cuando anunció la apertura del expediente, "Amazon reconoce que fue un error" enviar al trabajador al hospital en un taxi y que, "en casos de urgencia, se debe optar siempre por el traslado en ambulancia".

CC OO también reclama soluciones por los "fallos en el cobro y en la confección de las nóminas", entre otras reivindicaciones.