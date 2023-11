Pedro Sánchez ve cada vez más cerca su investidura tras cerrar el pacto entre PSOE y Junts per Catalunya que se ha anunciado este jueves. Ambas formaciones han sellado un acuerdo centrado en la futura ley de amnistía que, en palabras de Carles Puigdemont, que ha comparecido en directo desde Bruselas, recoge también "la legitimidad" del proceso independentista. El debate de investidura se prevé para la próxima semana, a falta de que el PNV confirme un apoyo que se da por casi seguro.

En medio de la candente actualidad política una de las figuras más relevantes del PP, Isabel Díaz Ayuso, ha concedido una entrevista este mismo jueves en Espejo Público (Antena 3). La presidenta de la Comunidad de Madrid se ha convertido en otra de las protagonistas de la jornada por presagiar para España "una dictadura" de la que estamos viviendo "el principio": "Lo que hoy nos parece un escándalo mañana nos parecerá normal, porque no quedan manos. Hay momentos en los que no tengo manos para denunciar tantos atropellos". Con estas palabras se ha referido a "la normalización del relato", es decir, la forma en la que se va imponiendo "toda dictadura", porque "todos los grandes dictadores han entrado por el Parlamento".

Nos han colado una dictadura por la puerta de atrás. pic.twitter.com/MIOOOdRd8Q — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) 9 de noviembre de 2023

Esas han sido las palabras más polémicas de la presidenta del PP de Madrid, aunque también ha hecho referencia a la condonación de la deuda de Cataluña, otro de los puntos clave del acuerdo de investidura. Es en ese momento cuando se ha mencionado a la Región de Murcia.

"Es un negociado"

"El nacionalismo y el independentismo es un sistema corrupto que promueve romper la convivencia en Cataluña y pedir más dinero a toda España. Mientras hay comunidades autónomas que tienen problemas, los mismos que reciben toneladas de dinero han creado ese sistema del 'dame lo mío si no te la monto', ha explicado. El origen del problema, ha apuntado, es que "durante años [los partidos independentistas] se han convertido en las horquillas necesarias que han hecho que todos los partidos, también el mío, hayamos cedido en cuestiones que pensamos que no irían a más y por supuesto que han ido a más": "Dame más dinero y yo pongo la siguiente reivindicación', esto es un negociado que no va a parar, entre otras cosas porque nos odian, odian a España".

Susanna Griso ha recordado a Ayuso su postura crítica en el reciente comité del Partido Popular con cualquiera que se plantee aprovechar esa situación. La jefa del Ejecutivo madrileño dijo entonces que "no podía ser" que otros líderes de su formación aceptasen también una quita por el hecho de que se le dé a Cataluña como "moneda de cambio para perpetrarse en el poder". Sin embargo, la presentadora ha insistido en su sensación de que "otros barones autonómicos con una deuda muy elevada, como Andalucía o la Región de Murcia, que está infrafinanciada, o Valencia, tal vez sí que acepten esa quita".

Ante esa posibilidad, Ayuso se ha mostrado tajante: "¿Qué credibilidad tenemos como país si nos vamos condonando todas las deudas? ¿Un autónomo que no llega a fin de mes y está creando puestos de trabajo no paga los impuestos y qué le ocurre?¿A qué país y a qué mercado vamos a ir si nos condonamos las deudas?".

Además, insiste en que el Gobierno de Sánchez "está intentando comprar voluntades como si no tuviéramos dignidad. El PSOE, que ha perdido todos los principios -ni igualdad, ni solidaridad, ni ser obreros- ahora piensa que la vida se compra con dinero. Yo voy dando dinero a las comunidades autónomas y ya aquí negocio para todos".

A ese respecto, ha querido diferenciar a la Comunidad de Madrid del resto, porque allí "no se hipoteca a las generaciones futuras". "Cuando no tengo dinero no hago las cosas, equilibro, somos austeros. Que yo no tenga deuda no significa que sea rica", ha sentenciado.