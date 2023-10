La Mesa de la Asamblea Regional ha admitido a trámite este lunes la solicitud de Podemos para crear una comisión de investigación del incendio en las discotecas de Atalayas Teatre y Fonda Milagros, en el que murieron trece personas de nacionalidad colombiana, ecuatoriana y nicaragüense.

Lo ha hecho después de haber tumbado la iniciativa anteriormente aduciendo defectos de forma. Podemos entiende que ha habido una "maniobra de la mayoría del PP en la Mesa de la Asamblea para ganar tiempo".

La portavoz del Grupo Mixto en la Asamblea, María Marín, ha valorado positivamente este primer paso, aunque es consciente de que todavía está lejos la creación de esta comisión. Ahora es el turno de la Junta de Portavoces de ordenar esta propuesta en el pleno. Los morados entienden que debería ir al próximo pleno del mes de noviembre, en el que Podemos tenga cupo para incluir una moción en el orden del día.

"PP y Vox como el PSOE no tienen excusas para votar en contra porque solo la Asamblea puede poner en marcha una comisión independiente"

Marín considera que tanto PP y Vox como el Partido Socialista "no tienen excusas para votar en contra porque solo la Asamblea puede poner en marcha una Comisión de investigación independiente".

No obstante, los populares ya dieron indicios de que estaban del todo a favor de una comisión de este tipo. "Son el juzgado, la Policía Científica y los expertos los que tienen que determinar las causas y las responsabilidades", manifestó el portavoz del PP en la Asamblea, Joaquín Segado, hace dos semanas. El secretario general del PSOE regional, José Vélez, por su parte, sí que manifestó su interés en que se investigue lo ocurrido en las discotecas. Para él, la comisión es necesaria para que se depuren "absolutamente todas las responsabilidades" del incendio. "Aquí no hay colores políticos. No puede haberlos cuando hay trece personas que han fallecido", subrayó.

La portavoz morada ha querido también aclarar que lo que plantea su formación "nada tiene que ver con lo que está planteando el Ayuntamiento de Murcia, que es una comisión de estudio, no de investigación porque no tienen competencia para ello". María Marín ha denunciado que "la mayoría de miembros de esa comisión municipal van a ser concejales del PSOE y del PP que han tenido responsabilidades de gobierno y son los que tienen que dar muchas explicaciones por lo que ha pasado".

Según el reglamento del Ayuntamiento de Murcia, José Ballesta sería el presidente de esta comisión como miembro nato y nada impediría que los propios concejales Navarro y Guerrero, responsables de Urbanismo señalados por este caso, formaran parte de la misma. "No nos parecen las personas más adecuadas para estudiarse o para investigarse a ellos mismos", ha concluido Marín.