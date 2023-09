¿Cómo puede afectar a la salud la falta de sueño?

No dormir lo suficiente está relacionado con una mayor probabilidad de padecer problemas cardiovasculares y metabólicos (como la obesidad o la diabetes tipo dos); infecciones; y trastornos psiquiátricos como la ansiedad, el estrés y la depresión. También puede suponer, incluso, una mayor probabilidad de contraer cáncer. En general, dormir poco o no dormir lo suficiente, se relaciona con una menor esperanza de vida.

¿Y esto por qué sucede? ¿Por qué es tan importante dormir las horas que recomiendan los expertos?

Durante el sueño ocurren una serie de procesos que no ocurren cuando estamos despiertos. El cerebro se limpia mientras dormimos. Cuando estamos despiertos, las neuronas, debido al metabolismo celular, van generando una serie de residuos que se limpian cuando dormimos. De hecho, dormir poco se ha relacionado también con una mayor probabilidad de padecer alzhéimer, precisamente porque uno de esos residuos que se acumulan si no dormimos lo suficiente es la proteína que genera las placas típicas esta enfermedad.

¿Se ha reducido la media de horas de sueño de la población?

No está claro porque no hay muchos estudios al respecto, pero sí que se tiende a pensar que a raíz de la revolución industrial, con la introducción de la luz eléctrica, se duerme menos que antes. Existen cálculos que apuntan que se duerme en torno a una hora menos de media.

Aparte del ruido y la luz, ¿hay más factores que pueden afectar al sueño?

La contaminación atmosférica parece que también tiene relación con el sueño. Pese a que hay pocos estudios sobre ello, sí que se está empezando a ver que niveles elevados de ciertas partículas y la mala calidad del aire puede llegar a afectar, pero no está del todo confirmado aún. Por otro lado, los hábitos individuales también influyen. Se deben seguir unos horarios regulares, no exponerse a una luz muy brillante durante la noche e intentar no cenar muy tarde, pues la digestión es un proceso que debe hacerse durante el día.

Esas «ciudades hostiles al sueño» que menciona, ¿son los grandes núcleos urbanos?

Sí, son las grandes ciudades las que tienen un problema de ruido, ya no solo por el tráfico, sino también por el ruido del ocio nocturno. También están más iluminadas, con lo cual la contaminación lumínica también es mayor. Esto no quiere decir que en los municipios más pequeños no haya problemas de ruido, también los hay, pero quizá los focos más evidentes son en las ciudades con mayor número de habitantes.

Expone una serie de pautas que podrían seguir los ayuntamientos para paliar este problema, ¿tiene constancia de si se han puesto en marcha en mayor o menor medida en algún municipio de la Región?

Realmente lo que se está haciendo es más una cuestión de medir la situación. Las ciudades con más de 100.000 habitantes están obligadas a elaborar mapas estratégicos del ruido. En Murcia, por ejemplo, se está elaborando, así como uno centrado en el ocio, y debe actualizarse cada cinco años. El problema no es de legislación, que la hay, sino de su cumplimiento. Muchas veces son las propias instituciones las que incumplen la normativa. Lo vemos, por ejemplo, con los ruidos que generan las máquinas de limpieza viaria, que pasan a unas horas intempestivas.

Aparte del artículo de divulgación científica, ¿en qué otros medios has explorado el tema del sueño?

Soy la autora de un libro llamado ‘Que nada te quite el sueño. Por qué dormir bien es fundamental para tu salud’, que salió a la venta el 15 de marzo de este año y con el que pretendo acercar el conocimiento científico que se tiene sobre este asunto al gran público. Aborda aspectos como porqué es fundamental dormir o qué pasa en nuestro cerebro y nuestro cuerpo mientras dormimos; por qué es importante soñar; los problemas asociados al sueño, como las parasomnias o el sonambulismo; recomendaciones para dormir mejor. También trata sobre la presencia del sueño en otros animales, en el arte y en la cultura.