La secretaria general del PP nacional, Cuca Gamarra, ha estado presente durante el pleno de investidura de Fernando López Miras como presidente de la Región de Murcia. La popular ha señalado que para la dirección nacional de su partido ha sido un "orgullo" poder asistir, que los murcianos "van a poder tener a un presidente que antepone los intereses de los ciudanos a los personales y políticos. Gamarra ha asegurado que ha primado la "responsabilidad y la seriedad a la hora de conformar el Gobierno".

La dirigente del PP ha advertido, en clave nacional, que las exigencias que se le están planteando a Pedro Sánchez para llegar al poder, "para un demócrata no debieran ser asumibles".

Gamarra, que ha informado de que de momento no hay novedades con respecto a las negociaciones de Alberto Núñez Feijóo de cara al debate de investidura, ha indicado que lo que entrega Pedro Sánchez "por llegar al poder es la igualdad entre todos los españoles y nuestro Estado de Derecho admitiendo una amnistía que está fuera del marco constitucional".

Según ha afirmado, el PP es "un partido de principios, serio para servir a España y no, como pretenden otros, para servirse de España y para acceder hasta el poder". La secretaria general ha defendido que este gobierno de coalición con Vox da "estabilidad y la posibilidad de seguir creciendo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista también social y defendiendo y garantizando la igualdad de todos los ciudadanos de la Región".

"He sido criticado por dar autonomía"

Por su parte, el líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este jueves que no interfirió para que se cerrarse el pacto entre PP y Vox en Murcia y se evitase la repetición electoral. Dicho esto, ha destacado la libertad que ha dado a sus 'barones' territoriales para cerrar los acuerdos en sus regiones tras las elecciones autonómicas del pasado 28 de mayo.

"Una de las cosas por las que he sido criticado es por dar una autonomía a las comunidades para concretar cuáles son los pactos de gobierno", ha declarado Feijóo, al ser preguntado expresamente si llamó a Fernando López Miras para cerrar ese acuerdo porque no venía bien al PP una repetición electoral en Murcia.El presidente del PP ha recordado que él ha sido presidente autonómico durante 13 años al frente de la Xunta de Galicia y no le "gustaba que descolgasen un teléfono desde Génova y le dijesen qué tenía que hacer". "Por lo tanto no lo he hecho", ha afirmado.

Precisamente este jueves López Miras ha conseguido los apoyos necesarios para ser investido presidente. Lo ha logrado en el segundo debate de investidura gracias al pacto alcanzado 'in extremis' entre PP y Vox para evitar la repetición electoral.