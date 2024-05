Antonio Alpañez: "Comparo los Andes con el Mar Menor: imagínate que tus hijos no lo vean o lo vean sin vida"

El murciano se describe como alpinista, escalador y aventurero. Solicitó subvenciones del ICA de Murcia para mejorar el sector audiovisual y de la Consejería para la transformación digital. Gracias a ellas realizó seis viajes a los Andes para analizar la delicada situación que viven los glaciares. Dice que es difícilmente reconducible y tiene efectos para todo el globo.

¿Qué tienen que ver los Andes con la Región de Murcia?

El ser humano se siente más cercano cuando visualiza los problemas. Parece que si talan la Amazonía no nos afecta, o si se derriten los glaciares no nos afecta, pero hay una consecuencia directa hacia el planeta. El calentamiento que vivimos en la Región y la falta de agua es un problema que estamos viviendo por el cambio climático.

¿Tan importantes son estas masas gélidas?

Los glaciares son las neveras del planeta, es lo que regula la temperatura. Si esa masa glaciar se pierde hace que la temperatura suba y se generen estas situaciones climáticas tan virulentas. Ahora hay menos eventos climáticos, pero más virulentos.

Un murciano enamorado de la montaña y de la Cordillera de los Andes.

Es la cordillera más larga del planeta y alberga a una de las montañas más bellas como el Aconcagua. He tenido la posibilidad de escalar por toda Sudamérica y para mí era un tributo a esa cordillera. Hacer algo divulgativo por la situación del calentamiento de la masa glaciar. Hay que poner voz a los glaciares porque gritan «ayuda» en silencio.

Proyecciones Capítulo 1: Perú Se emite esta tarde a las 20 horas en la Fundación Mediterráneo. ¿Cómo la pérdida de la masa glaciar afecta al turismo, la agricultura y la disponibilidad de agua potable? Capítulo 2: Chile El estreno se realizará el martes 21 para analizar la necesidad de proteger las reservas de agua dulce frente al cambio climático Capítulo 3: Colombia El 28 de mayo se proyectará el último episodio de la serie que explora el nevado de San Isabel, que está condenado a la extinción

Conocía la zona.

He tenido la oportunidad de escalar en todos los Andes: en Colombia, Venezuela, en Perú, Argentina, Chile... Si comparas los Andes con un amante de la arquitectura es como ir a Nueva York. O si es con un amante de las playas, pues como ir al Caribe.

¿Qué provoca esta situación?

Un glaciar derrite nieve y se vuelve a llenar. Si solo la tiran y no la recuperan, el ciclo se altera y provoca refugiados climáticos, porque el agua que bajaba de ese río deja de bajar. Debajo de los glaciares se forman lagunas y si el agua las llena en exceso, colapsan y sueltan millones de metros cúbicos en un segundo que se llevan pueblos por delante. Eso ha pasado. Y esos refugiados climáticos se convierten en carne de mafias y situaciones extremas.

¿Ha conseguido su objetivo?

Tengo la sensación de haber ayudado al planeta en algo. Cada uno debemos de aportar en la medida de lo que sepamos. Le pongo voz a los glaciares y a esas personas anónimas que, lamentablemente, han perdido su lugar de residencia.

¿Se puede solucionar?

Quizá no se puede solucionar, pero si conseguimos entre todos alargar la vida de ellos, habremos conseguido un paso importante.

¿Y se puede alargar la vida de un glaciar?

Se puede. No podemos pararlo, pero si se toman medidas, se puede frenar. Por ejemplo, en los Alpes se están tapando los glaciares con mantas. Saben que van a perder la Mer de Glace, pero si pueden intentar que el sol del verano le castigue menos, pues le ponen unas mantas y lo van tapando.

Mantas a los Andes...

También se puede hacer reduciendo la temperatura del planeta. Pero, ¿quién le pone el cascabel al gato?

Y se acabó.

No hay vuelta atrás. Tus hijos o tus nietos tienen el mismo derecho a verlos que tú. Tenemos que dejar a las generaciones futuras un planeta como mínimo, como lo hemos vivido. Yo lo comparo con el Mar Menor. Imagínate que tus hijos o tus nietos no vean el Mar Menor o donde ya no exista la vida. Se están tomando muchas medidas para salvarlo, pero imagínate que no se hubieran tomado porque es un mar en Sudamérica donde no hay dinero. Pues desaparecería.

¿Cómo desarrollaron el proyecto?

En España había un equipo de producción y hemos trabajado con periodistas locales, expertos en medio ambiente y equipos de trabajo locales. Era más fácil solo desplazar a un equipo base, es decir, un periodista y un cámara, que era yo.

¿Exponerlo y ya está?

Nosotros producimos un contenido interesante, muy atractivo, de calidad excepcional y para poder así ir a mercados para externalizar la empresa. Hablar del calentamiento del planeta es un tema muy actual y llamativo para las cadenas. Arrancamos el proyecto pensando que desde Murcia pudiese exportarse a cualquier cadena. Quería hacer algo que se pudiera ver en Netflix o en cualquier plataforma. Yo ya he hecho una serie documental buceando por todos los mares más importantes como en Tailandia o en Brasil y otra serie de viajes y aventuras por el mundo para la televisión autonómica. Eso fue el trabajo previo para poder afrontar estas series más complejas.