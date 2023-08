La vendimia se adelanta un año más para los productores de vino en la Región de Murcia. La recogida de uva para la posterior producción del vino es un momento clave dentro del proceso elaboración de los caldos, sobre todo para las Denominaciones de Origen de Bullas, Jumilla y Yecla. Debido a las altas temperaturas que han protagonizado un agónico verano, el proceso de recolección está previsto que se adelante hasta 10 días y que el inicio llegue entre el 20 y el 24 de agosto, según el cultivo.

Entre las causas se encuentra el adelanto del proceso vegetativo de la brotación y el intenso calor, potenciado por la ola de calor y el clima especialmente seco en el mes de abril y buena parte de mayo, que favorecen el avance del proceso de maduración de la uva.

El calor también ha provocado que los agricultores tengan que ir con más cuidado a la hora de comenzar la vendimia, un solo día con elevadas temperaturas basta para desajustar el calibre de la uva. Frente a esto, los agricultores remarcan que los problemas con la vendimia no llegan solo por el calor, sino que la lluvia también hace que el crecimiento de la uva se frene por completo. Hasta que no hay una temperatura estable, la viña no vuelve a crecer con normalidad.