El presidente de Vox a nivel nacional, Santiago Abascal, ha recuperado los pactos del Partido Popular con los díscolos de Vox posteriores a la moción de censura fallida de 2021 para presionar en las negociaciones entre ambos partidos en la Región de Murcia de cara a la formación de un gobierno tras las elecciones autonómicas del 28 de mayo. "Se produjo un caso de transfuguismo en Vox, con tres de los cuatro diputados que teníamos en el Parlamento de Murcia, y el PP incorporó a su Gobierno a esos tránsfugas", ha dicho en una entrevista en el programa 'La Hora de La 1'. "No es posible que eso vuelva a ocurrir. No podemos firmar un acuerdo de investidura con quien ha gobernado con tránsfugas de Vox", ha insistido.

De esta manera, Vox se niega a quedarse fuera del Gobierno autonómico de Fernando López Miras, que cuenta con el respaldo de la dirección nacional para no ceder ante las pretensiones del partido situado a la derecha del PP.

Efectivamente, en 2020, los diputados Juan José Liarte (portavoz de Vox en la Asamblea), Francisco Carrera y Mabel Campuzano fueron expulsados del partido por discrepancias con el partido sobre el control de las cuentas del grupo parlamentario. Dos años, después, un tribunal obligó a la formación a readmitirlos, aunque ya están todos dados de baja. En 2021, López Miras contó con los votos en contra de la moción de censura de los tres diputados rebeldes, a cambio, como se conoció después, de hacerles un hueco en su Ejecutivo. Así, Mabel Campuzano se convirtió en la consejera de Educación de la Región.

En 2021, Miras contó con los votos en contra de la moción de censura de los tres expulsados de Vox y les premió con la Consejería de Educación

Esta maniobra fue tomada como una ofensa para Vox, que perdió todo el poder de decisión en su grupo parlamentario.

Abascal echa en cara también a los populares que no cumplieran el acuerdo de gobernabilidad que firmaron en 2019 para investir a su candidato, quedándose entonces fuera del Gobierno. "Tenemos que estar en los gobiernos porque no nos podemos fiar", ha remarcado.

Sobre este último punto, cabe recordar que justo ayer, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea Regional, Joaquín Segado, matizó que el acuerdo alcanzado hace más de cuatro años fue "con un grupo parlamentario que luego acabó dividiéndose, con unos diputados por un lado y otros, por otro". En este sentido, subraya que aquello "no fue responsabilidad del PP" porque no elaboran las candidaturas de otros partidos. Además, ha insistido en que entonces "no se negociaron cargos de Gobierno".