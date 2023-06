Señalan en Vox que el ganador de las elecciones del 28 de mayo, Fernando López Miras, carece de autoridad para negociar el futuro Gobierno regional en el Palacio de San Esteban. «Feijóo le ha aplicado un 155», han llegado a decir. Sin embargo, fuentes de la dirección nacional del Partido Popular manifiestan a esta Redacción todo lo contrario, que las conversaciones están delegadas al equipo murciano por el alto grado de confianza que se tiene en el presidente murciano en funciones, del que entienden, además, que se encuentra totalmente legitimado para no meter a Vox en su Ejecutivo tras el resultado electoral, muy diferente, remarcan, al de otras comunidades en donde también se negocia con Abascal.

Las mismas fuentes de Génova hablan de «respaldo absoluto» del presidente del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, a López Miras para llegar hasta el final con su decisión de que Vox se quede en la oposición durante toda la legislatura.

Ayer, sin ir más lejos, en una entrevista en Onda Cero, Miras puso en valor la libertad que su partido le ha otorgado en este proceso de negociación: «Yo algo de algo que valoro mucho de la dirección nacional y del presidente Feijóo es que nos ha dado mucha autonomía, que yo, sobre todo, lo traduzco en confianza a los presidentes autonómicos a la hora de tomar decisiones. Él se fía de nuestro criterio y entiende que somos los que mejor conocemos las circunstancias de nuestros territorios».

La fecha para la investidura del candidato popular, propuesto por Visitación Martínez, se conocerá en una semana

También ayer, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, mantuvo la puerta cerrada a Vox para formar un Gobierno de coalición. «Estamos dispuestos a hablar de programa, de proyectos, de medidas para el futuro que ayuden a mejorar la vida de las personas, pero no queremos hablar de sillones ni de cargos», afirmó. De este modo, instó a los de Santiago Abascal a hacer como los populares y «mirar por el interés general» y dejar de hacer «cálculos electorales».

Hizo estas declaraciones tras participar en la ronda de consultas de la presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez, para proponer un candidato a la investidura. Como no podía ser de otra manera, fue Miras el que recibió el beneplácito de la segunda autoridad de la Comunidad para intentar ser elegido presidente. Falta por saber la fecha, que no se conocerá hasta la próxima semana, cuando se reúna la Junta de Portavoces.

Investidura tras el 5 de julio Aunque habrá que esperar hasta la semana que viene para conocer cuándo la Junta de Portavoces fija la sesión de investidura, la prseidenta de la Cámara, Visitación Martínez, puntualizó que primero se va a proceder con la constitución de las ocho comisiones permanentes y la Diputación Permanente, cuyo último día de plazo para constituirse es el 5 de julio. Por otra parte, el 7 de julio comienza la campaña electoral del 23J, dejando un margen muy estrecho para la celebración de la investidura. No obstante, Martínez recordó que no hay ningún punto en el reglamento que prohiba que esta sesión tenga lugar durante una campaña electoral. Todos los escenarios siguen abiertos.

Segado aseguró que el Partido Popular actúa «como si no hubiera elecciones el 23 de julio», aunque «no todos pueden decir lo mismo». Por eso, remarcó la necesidad de «sentarse a hablar de los problemas de la gente y no de los problemas de los políticos».

Como vienen repitiendo desde las elecciones autonómicas, desde el PP señalan que «solo necesitan la abstención de Vox», ni siquiera su voto afirmativo. «Si no votan en contra de Fernando López Miras y no une sus votos al PSOE y Podemos, la investidura será posible. El bloqueo solo beneficia a Pedro Sánchez», dijo el portavoz. Además, apuntó a que «el votante de Vox no entendería que se unieran al PSOE y Podemos para impedir que gobierne el PP», así como que «no será por falta de voluntad» del PP el evitar una repetición electoral.

"Condenados a entendernos"

El argumentario popular parece seguir cayendo en saco roto con Vox. Minutos antes de la comparecencia de Segado, el representante de los de Abascal en la Región, José Ángel Antelo, afirmaba que en estos momentos su grupo no se encuentra en disposición ni de votar a favor ni de abstenerse en la sesión de investidura de Miras.

Entiende que el resultado de las elecciones les legitima para aplicar un tercio de las políticas del Gobierno regional, ya que obtuvieron 9 de los 30 diputados que suman entre PP y Vox. «Estamos condenados a entendernos», señaló, remarcando el uso del verbo ‘condenar’.

José Ángel Antelo adelantó que su intención es poner encima de la mesa el acuerdo de gobernabilidad pactado en la Comunidad Valenciana, «adaptándolo a la Región de Murcia».

Antelo pone sobre la mesa el acuerdo de gobernabilidad de Valencia, "adaptándolo a la Región de Murcia"

Cabe recordar que este acuerdo programático alcanzado entre estas dos formaciones en la comunidad vecina se basa en ocho áreas: libertad, economía, mundo rural, agua y patrimonio; reducción del gasto político, educación; sanidad; políticas sociales, familia y vivienda; infraestructuras y seguridad.

Asimismo, desde Vox aseguran también que su deseo es llegar a un acuerdo para evitar la repetición electoral. «La Región necesita empezar a funcionar ya, que nos sentemos, que hablemos, que negociemos y que acordemos», concluyó Antelo. Al hilo, afirmó que sigue «esperando la llamada de Fernando López Miras», indicando que ha de ser él el que tome la iniciativa.