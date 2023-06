El Partido Popular ha propuesto este martes en la ronda de consultas de la presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez, con los grupos parlamentarios a Fernando López Miras como candidato a la investidura como presidente del Gobierno autonómico. La propuesta ha sido aceptada por la exalcaldesa de San Pedro del Pinatar, que ha informado de que la fecha del debate se decidirá la semana que viene.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, ha sido muy claro durante la rueda de prensa ofrecida después de su encuentro con Martínez y ha mantenido la puerta cerrada a Vox para formar un Gobierno de coalición. "Estamos dispuestos a hablar de programa, de proyectos, de medidas para el futuro que ayuden a mejorar la vida de las personas, pero no queremos hablar de sillones ni de cargos", ha manifestado. De este modo, ha instado a los de Santiago Abascal a hacer como los populares y "mirar por el interés general" y a dejar de hacer "cálculos electorales".

En este sentido, ha asegurado que desde la formación de López Miras actúan "como si no hubiera elecciones el 23 de julio", agregando que "no todos pueden decir lo mismo". Por eso, ha remarcado la necesidad de "sentarse a hablar de los problemas de la gente y no de los problemas de los políticos".

Como vienen repitiendo desde las elecciones autonómicas, desde el PP han señalado que "solo necesitan la abstención de Vox", ni siquiera su voto afirmativo. "Si no votan en contra de Fernando López Miras y no une sus votos al PSOE y Podemos, la investidura será posible. El bloqueo solo beneficia a Pedro Sánchez", ha dicho. Además, ha apuntado a que "el votante de Vox no entendería que se unieran al PSOE y Podemos para impedir que gobierne el PP", así como que "no será por falta de voluntad" del PP el evitar una repetición electoral.

"Condenados a entendernos"

El discurso de Segado parece seguir cayendo en saco roto con Vox. Minutos antes, tras despachar con Visitación Martínez, el líder de esta formación en la Región, José Ángel Antelo, afirmaba que en estos momentos su grupo no se encuentra en disposición de votar a favor ni de abstenerse en la sesión de investidura de Miras.

No esconde que su modelo a alcanzar es el de la Comunidad Valenciana, ya que entiende que el resultado de las elecciones les legitima para aplicar un tercio de las políticas del Gobierno regional, ya que obtuvieron 9 de los 30 diputados que suman entre PP y Vox. "Estamos condenados a entendernos", remarcó.

Tras lamentar que aún no se hayan producido negociaciones entre ambos partidos, Antelo adelantó que su intención es poner encima de la mesa el acuerdo de gobernabilidad pactado en la Comunidad Valenciana, "adaptándolo a la Región de Murcia".

Cabe recordar que el acuerdo programático alcanzado entre estas dos formaciones en la comunidad vecina se basa en ocho áreas: libertad, economía, mundo rural, agua y patrimonio; reducción del gasto político, educación y lengua (este último no se tendría en cuenta en Murcia); sanidad; políticas sociales, familia y vivienda; infraestructuras y seguridad.

Asimismo, desde Vox aseguran también que su deseo es llegar a un acuerdo para evitar la repetición electoral. "La Región necesita empezar a funcionar ya, que nos sentemos, que hablemos, que negociemos y que acordemos", ha concluido Antelo. Al hilo, afirma que sigue "esperando la llamada de Fernando López Miras", indicando que ha de ser él el que tome la iniciativa.