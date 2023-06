El líder de Vox, Santiago Abascal, ha apuntado este miércoles directamente al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, como responsable de la falta de acuerdo en Extremadura o Murcia y le ha acusado de "sacrificar" la construcción de una alternativa en ambas comunidades autónomas por "intereses de política nacional".

"La señora Guardiola ha recibido órdenes de Génova, todo por ambición de política nacional de Feijóo, que está dispuesto a sacrificar la alternativa en Extremadura y Murcia por intereses de política nacional", ha censurado Abascal en una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, después de que la falta de acuerdo con los 'populares' en Extremadura propiciase este martes que la Asamblea regional esté presidida por una diputada del PSOE.

Abascal ha dicho así que no puede vaticinar lo que va a suceder en las negociaciones autonómicas que están abiertas --"solo Dios lo sabe"-- porque, ha argumentado, Vox mantiene la misma posición en toda España pero el PP es "un gran misterio" lo que puede hacer, después de cerrar un acuerdo en la Comunidad Valenciana pero no hacer lo mismo en Extremadura o Murcia.

Murcia no es Extremadura

Por su parte, el portavoz del Gobierno murciano en funciones, Marcos Ortuño, ha asegurado este miércoles que el PP no es partidario de repetir las elecciones autonómicas porque éstas "no benefician a la Región de Murcia", pero ha insistido en que Vox no debe "bloquear" la investidura de Fernando López Miras porque no hay alternativa posible.

En declaraciones a los periodistas durante la presentación del proyecto ICA Lanzadera de impulso de jóvenes talentos musicales, Ortuño ha reiterado la "clara voluntad de diálogo" del PP, pero ha exigido que se respete "el resultado electoral" del pasado 28 de mayo, que arrojó una clara mayoría para el partido, con el 43 por ciento de los votos y 21 escaños, a dos de la mayoría absoluta.

Ha tomado distancia de la situación que se vive en Extremadura, donde la candidata popular a la presidencia, María Guardiola, se ha negado a pactar con Vox y ha asegurado que está dispuesta a una segunda convocatoria electoral.

La situación de esa comunidad, ha dicho, es diferente a la de Murcia, ya que en Extremadura ganó las elecciones el PSOE, aunque sin mayoría absoluta, que sí sumarían PP y Vox.

"La violencia machista existe y es una lacra contra la que tenemos que luchar", ha asegurado Ortuño, dado que esa ha sido una de las líneas rojas que ha puesto la dirigente extremeña para vetar a los de Santiago Abascal.

En cualquier caso, no ha manifestado ningún avance o cambio con respecto a las posturas y negociaciones de esos partidos en la Región de Murcia.