¿Cómo valora el cambio de gobierno en la Región de Murcia y qué oportunidades ofrece para mejorar la situación del Mar Menor?

A pesar de la incertidumbre en la formación del nuevo gobierno debido a los pactos y negociaciones necesarios para que el PP gobierne sin mayoría absoluta, se abre una nueva etapa llena de oportunidades. El gobierno entrante puede promover un acuerdo amplio que reconcilie la protección del Mar Menor con las actividades económicas y humanas en la zona. Es crucial fomentar prácticas agrícolas sostenibles en la región. Actualmente, las políticas carecen de base científica, lo que afecta tanto la protección del Mar Menor al ignorar las aguas residuales como fuente principal de contaminación, como el impulso de un sector agrícola sostenible que genere empleo y alimentos. La Fundación Ingenio liderará este debate como una oportunidad constructiva y valiosa. Buscamos promover un diálogo inclusivo y enriquecedor con todos los actores relevantes, desde el turismo hasta la agricultura, pesca, ganadería, expertos académicos, políticos y la ciudadanía en general.

¿Qué relación tiene la Fundación Ingenio con los partidos del nuevo ejecutivo regional y con la oposición?

La Fundación Ingenio es una organización sin ánimo de lucro, apartidista y financiada por cuotas patronales. Nuestros miembros son diversos, incluyendo agricultores, ingenieros y otros profesionales. Nos dedicamos a promover una agricultura familiar, sostenible e innovadora. A lo largo de nuestros 3 años, se nos ha señalado indistintamente de estar afiliados a partidos políticos como el PP o VOX, incluso de pretender crear un partido político. Queremos dejar claro que nuestro objetivo es cambiar políticas, no políticos. Reconocemos la importancia de mantener relaciones adecuadas y respetuosas con todas las formaciones, es por ello que hemos mantenido un dialogo abierto con todas las formaciones políticas que nos han querido escuchar.

¿Qué puntos y prioridades tiene en común la Fundación Ingenio con las distintas fuerzas políticas en materia de agricultura y medio ambiente?

Aunque hay puntos que compartimos más con unos partidos que con otros, lo más importante para nosotros no son las prioridades políticas, sino comprender el mensaje que los murcianos han expresado en las urnas. La sociedad murciana ha mostrado un fuerte apoyo a la agricultura, y queremos que los partidos políticos comprendan plenamente este mensaje.

¿Qué le parece la posibilidad de que el PP y Vox lleguen a un acuerdo para gobernar juntos en la Región de Murcia?

El PP y Vox deben actuar de inmediato para garantizar la supervivencia de la agricultura en el Campo de Cartagena. Ambos son responsables y deben restaurar políticas responsables. Apoyamos pactos que involucren a diversas organizaciones para promover la convivencia de todos los actores sociales y económicos en la región. Cuantas más adhesiones y unanimidad en favor de la agricultura, mejor para todos. Esto sienta las bases para un desarrollo sostenible y exitoso del sector agrícola en el Campo de Cartagena.

¿Qué temas cree que pueden ser motivo de consenso entre los partidos para garantizar la sostenibilidad de la agricultura y la protección del Mar Menor?

Los partidos políticos deben dejar de usar el Mar Menor como arma y trabajar constructivamente en un pacto social que concilie el Mar Menor y la agricultura. Existe consenso en la necesidad de actuar en el acuífero cuaternario y evitar vertidos al Mar Menor. Aunque el Plan Vertido 0 ya lo contemplaba, el Ministerio ha decidido no implementarlo de manera irresponsable.

Según un estudio de Infocom en 2020, la mayoría de los murcianos apoyan encontrar una solución que permita la compatibilidad entre el Mar Menor y la agricultura, algo que no se logra con las leyes actuales. Las hectáreas de regadío son un patrimonio invaluable que no se puede abandonar. La ley autonómica 3/2020 prohíbe el uso exclusivo de estas zonas para paneles solares, lo cual va en contra de la competencia y ha sido denunciado. No se puede reemplazar alimentos por paneles de metal en una zona tan valiosa para el suministro de alimentos.

Por lo tanto, es importante promover un gran pacto que permita la compatibilidad entre las actividades económicas y la protección del Mar Menor.