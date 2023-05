No todas las candidaturas que se presentan a las elecciones autonómicas del 28 de mayo están de acuerdo con el ‘Decálogo por el Mar Menor’, un documento de «mínimos imprescindibles» para recuperar este ecosistema, según varias asociaciones ambientales y sociales, entre las que se encuentran Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO BirdLife, Federación de Asociaciones de Vecinos del Campo de Cartagena y Comarca (FAVCAC), Colectivo Banderas Negras, YayoFlautas, Plataforma Ciudadana Pacto por el Mar Menor, El Mar Menor de los niños y Alianza Mar Menor (Amarme).

Según informaron este martes estas asociaciones a través de un comunicado conjunto, «el Partido Popular, tras debatir las líneas de actuación se comprometió a dar una respuesta sobre su compromiso o no con el mismo, que a día de hoy no se ha producido». La falta de respuesta, además, es algo que a estas organizaciones «no sorprende».

De la misma forma, Por mi Región, planteó «diferentes dudas» y «no ofreció ninguna respuesta sobre su postura». Hasta el día de ayer, ni siquiera había respondido, aseguran los ecologistas.

Mención aparte tiene Vox. Las organizaciones aclararon que se solicitó reunión con todos los partidos y candidaturas, siendo la formación de Abascal la única que «ni siquiera ha respondido a dicha solicitud, realizada por varias vías».

Qué dice el decálogo Este documento incluye diez puntos temáticos que recogen las actuaciones institucionales necesarias para reducir los impactos sobre el Mar Menor, como la reducción del número de explotaciones intensivas de regadío y ganaderas, disminuir la utilización de fertilizantes y abonado, la restauración ambiental en toda la cuenca, reducir la contaminación por metales pesados en la Sierra Minera, mantener la moratoria urbanística y que se cumpla la ley que protege este ecosistema, entre otras medidas.

El resto de candidaturas, el PSOE, Ciudadanos, Podemos-IU-Alianza Verde, Más Región-Verdes Equo, MC Cartagena y Tercera Edad en Acción aceptaron cumplir con el decálogo si alcanzan responsabilidades de Gobierno tras las elecciones. Incluso, las dos coaliciones a la izquierda del PSOE se comprometieron a ir «más allá».

Para las asociaciones que defienden el Mar Menor, la falta de respuesta del PP «es en realidad un claro no a dicho documento, resultado preocupante, ya que el Partido Popular es uno de los principales candidatos a gobernar durante la próxima legislatura». Asimismo, aprovecharon el comunicado para señalar que los populares gobiernan en la Región desde el año 1995, «casi siempre con mayoría parlamentaria, y la mayoría de competencias necesarias para regular las actividades económicas y proteger el Mar Menor, que no se han cumplido en décadas, son autonómicas». Tanto es así, añaden, «que no se cumple ni la propia Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor».

Antelo insiste en elaborar una ley «que cuide de verdad» la laguna

El candidato de Vox a la Presidencia de la Región, José Ángel Antelo, afirmó que la Ley de Protección del Mar Menor «está criminalizando a nuestro campo», por lo que se comprometió a elaborar una ley que «cuide de verdad al Mar Menor y se castigue a los mayores agentes contaminadores».

Junto al consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla y León, Gerardo Dueñas, realizó una visita a La Murta para conocer los «problemas» de las plantaciones de cítricos derivados de la falta de agua. Allí, aprovecharon para denunciar «la escasez de agua que condena a los agricultores a perder sus cosechas» y pidieron a todos los políticos que defiendan el Trasvase «y firmen el PHN».