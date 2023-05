El incremento de quemas agrícolas, mayores concentraciones de vehículos o un aumento en la producción de ciertos tipos de industrias se traduce, prácticamente de inmediato, en un aumento de las consultas con el neumólogo o de las visitas a urgencias por crisis asmáticas.

Los picos de contaminación que se registran en la Región de Murcia suponen un elemento desestabilizante para los pacientes con asma, quienes requieren una intervención de urgencia con corticoides o la revisión del tratamiento.

Así lo indican los especialistas de la Sociedad Murciana de Patología del Aparato Respiratorio (Somupar), quienes reclaman a las administraciones públicas medidas para la mejora de la calidad del aire en los entornos urbanos para así evitar o reducir los problemas de salud que la contaminación lleva asociados.

Con motivo de la celebración ayer, 2 de mayo, del Día Mundial del Asma, desde Somupar recuerdan que cerca del 10 por ciento de la población infantil y el 5 por ciento de la adulta padece esta enfermedad en la Región de Murcia, lo que supone que unos 180.000 murcianos conviven cada días con esta enfermedad respiratoria, al tiempo que insisten en la importancia de la prevención para evitar las agudizaciones y el control del asma.

Las PM10 y el ozono, a la cabeza en contaminantes ambientales presentes

Los neumólogos murcianos advierten que la contaminación ambiental está asociada con un aumento de la aparición de síntomas y agudizaciones del asma, por lo que «tanto las autoridades sanitarias como instituciones públicas deben tenerlo en cuenta para seguir mejorando la calidad del aire, especialmente en núcleos urbanos», señalan.

El doctor Rubén Andújar, responsable de asma en Somupar y de la Unidad de Asma Grave del Hospital Virgen de la Arrixaca, explica a La Opinión que «cuando hay un pico de contaminación atmosférica los pacientes con asma sufren un aumento de las inflamaciones bronquiales, principalmente ocasionadas por la presencia de partículas PM10 y el óxido nitroso».

Esto hace que los afectados se desestabilicen, tengan crisis de repetición y se descontrolen, «lo que les obliga a acudir a un servicio de urgencias o a ver a su médico de familia sin cita programada para recibir tratamiento antiinflamatorio de inmediato, ya que con los corticoides la situación remite y perciben una ligera mejoría», afirma el especialista.

Los neumólogos informan de que la contaminación produce una respuesta proinflamatoria en sujetos sanos y más alergia en asmáticos. Así, y tal y como indican también desde la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ), la contaminación agrava el asma, puede favorecer su aparición en niños y el médico debe tenerlo en cuenta y preguntar en las entrevistas a los pacientes si residen en un entorno contaminado.

«Cuando tenemos más concentraciones de contaminación la mayoría de los pacientes que acuden a consulta lo hacen con un mal control de la enfermedad, con crisis», afirma el doctor Andújar, algo que detectan a través de los cuestionarios para el control del asma y la realización de espirometrías.

Evitar el tabaquismo

Los profesionales de la salud insisten en que en los casos de picos de contaminación es fundamental seguir una serie de recomendaciones, como es el no exponerse al exterior en la medida de lo posible, mantener las ventanas de casa cerradas y no tender ropa en el exterior para que no se le peguen las partículas que hay en el aire.

Pero desde Somupar también explican que es necesario evitar el tabaquismo activo y pasivo, «incluyendo también los cigarrillos electrónicos» para prevenir las agudizaciones, así como el estricto cumplimiento del tratamiento para el control del asma y todas las recomendaciones incluidas en los informes clínicos de los especialistas.

En el caso de pacientes alérgicos, recomiendan evitar aquellos alérgenos que provocan incremento de síntomas como el epitelio de los animales, humedad, moho, ciertos alimentos u otros irritantes inhalados.

El neumólogo Rubén Andújar insiste en que «el asma es una de las enfermedades respiratorias más prevalentes del mundo», poniendo de relieve la importancia de contar con un espirómetro en todos los centros de salud y, en caso de ya disponer de él, utilizarlo como parte del protocolo en la revisión rutinaria de los pacientes.

En este sentido, para el doctor Andújar, «la espirometría aún está muy limitada a nivel de Atención Primaria», aunque ya hay espirómetros en todos los centros de salud de la Región de Murcia, y «aunque los profesionales de enfermería están preparados para dar ese servicio a los pacientes murcianos desde su consulta, muchas veces el diagnóstico se hace de forma clínica, en lugar de con una prueba documentada».

El asma es una enfermedad que tiene distintos grados, por lo que una vez diagnosticada se inicia el tratamiento farmacológico, dividido en distintos escalones según la gravedad.