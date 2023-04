La reforma de la ley del sólo sí es sí y el agua han centrado el discurso del presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, este sábado en el Pabellón Príncipe de Asturias de la ciudad de Murcia, que ha acogido el gran acto de presentación de los 45 candidatos del Partido Popular a las alcaldías de la toda la Comunidad. El espacio, con capacidad para 4.000 personas, casi se ha llenado con los fieles del PP, que han acudido a la cita desde toda la Región de Murcia.

En materia de agua, Núñez Feijóo volvió a comprometerse, una vez más, a "impulsar y aprobar un pacto nacional del agua en nuestro país, es un compromiso público, nuestra obligación, por supuesto que sí". El líder nacional sacó pecho de que puede decir eso en la Región, pero también "en Castilla y La Mancha, Madrid, Valencia, Andalucía, y en el resto de comunidades". Aseguró que ese pacto debe contar con todos e incluir "una planificación hidrológica y una garantía de inversión para traer agua, para depurar agua, en el que se solucionen los problemas y se cumplan los objetivos medioambientales, sociales y económicos, y un pacto, sobre todo, que fomente el consenso para acabar de una vez con el enfrentamiento entre territorios". En ese momento, Feijóo se dirigió a López Miras: "Nos veremos en La Moncloa con los presidentes de la comunidades, buscaremos el acuerdo, nos daremos la mano, y nos pondremos a poner agua donde no hay; ese es mi compromiso, que asumimos en Murcia y en el resto de España". Estas palabras pusieron en pie a un auditorio entregado al líder del PP, que también recriminó que ahora Pedro Sánchez hable de agua y de sequía. "Lo que le preocupa es el clima electoral en el que estamos, se da cuenta ahora de que no hay agua, cuando no la hay desde hace mucho tiempo, mientras que nuestro partido lleva muchos años hablando y trabajando por el agua que necesita esta tierra y os puedo asegurar que en la agenda del PP ocupa un eje central".

Sobre el apoyo del PP a la reforma de la ley de solo sí es sí en el Congreso, Feijóo explicó que, "por encima de los errores y de la irresponsabilidad del Gobierno", debe situarse el sentido de Estado. El presidente popular aseguró que no sabe si haber ayudado a que se reforme esa legislación le va a venir bien o mal electoralmente, pero "lo que tengo claro que es que me da igual, porque esto le viene bien a las mujeres, a los menores y a mi país". En cualquier caso, Núñez Feijóo, que recordó que esta ley ya ha hecho un daño irreparable habiendo superado el centenar de excarcelaciones de reos y casi un millar de rebajas de condenas en aplicación de la norma, arremetió contra el presidente de España por su gestión durante todo este proceso. "Sánchez dijo que esa ley tenía que ser copiada en todos los países de la UE. Y la ha tenido que cambiar y pedir perdón pero lo ha hecho por el daño electoral que le podría causar", señaló el presidente nacional que aseguró que siente "orgulloso" de haber propiciado la modificación. "No me avergüenza no haber dado un paso atrás; esto no va de apoyar al Gobierno sino de apoyar al país, va de honestidad y de no apoyar a pederastas y violadores", aseguró.

Según sus palabras, la coalición del Ejecutivo, "que se ha vuelto a romper" en un marco con la mayor deuda pública de nuestra historia, trata los problemas enfrentando a territorios, partidos, personas y administraciones públicas buscando culpables entre jueces, agricultores o autónomos, sin cooperar con las autonomías, "resistiendo, no gobernando, pero los problemas se arreglan con propuestas, acuerdos, trabajo y decisiones, sin delegar el Gobierno, sino ejerciéndolo, desgastándose uno para que no lo haga el país".

Tras "años de deterioro" político, el líder del PP asegura que el 28 de mayo se vota por la España que va a ser: la resignada o la que cambie lo que funciona mal, una en la que deciden las minorías u otra en la que las mayorías trabajen para todos, una España de interés partidista o personalista o una España que cuida de sus ciudadanos, a los que protege y defiende.

"Se cuentan por decenas las decisiones tomadas a espaldas de las urnas y el 28 de mayo es oportunidad, pero el Gobierno lo ve como una amenaza, por lo que busca que olvidemos incumplimientos y engaños, el sometimiento a partidos minoritarios e intereses personales de un puñado de políticos, indultos, sedición y malversación, chapuzas de ensayo y error en leyes, pero no lo vamos a olvidar", ha advertido.

Por su parte López Miras aseguró que todas las decisiones que toma el Gobierno de España con respecto a la Región son dañinas, y puso de ejemplo los déficits en infraestructuras, financiación y agua. Es por ello que, según el presidente regional, Murcia necesita que Núñez Feijóo gane las elecciones para poner "sensatez, rigor, cordura y sentido de Estado" en estos asuntos, "sin enfrentar, sino uniendo desde el centro y la moderación".

Miras agradeció el apoyo del presidente nacional. “Es el líder nacional que más veces ha visitado la Región de Murcia, seis veces en el último año, y el que más se ha preocupado por los intereses de los murcianos antes de la campaña electoral”, indicó. Para Miras, esas visitas de Feijóo significan que los intereses regionales serán escuchados y atendidos por el futuro Gobierno de España.

El presidente regional definió al PP como el partido de las personas, las que están en la calle, los barrios, pedanías y diputaciones, es decir, que es "el partido más municipalista, el que se ocupa de lo importante, del día a día de las personas". Sostuvo que ese carácter municipalista es lo que le da sentido al PP, una formación con 45 candidatos a las alcaldías que "darán la cara por su municipio escuchando y al lado de todos sin enfrentar a los vecinos, sino logrando avances y sumando esfuerzos".

Entre los logros conseguidos por su Ejecutivo destacó el crecimiento en 4.000 sanitarios, en 35.000 empleos y en 9.000 empresas en los últimos cuatro años, a pesar de las graves dificultades, como la pandemia o la crisis energética por la guerra en Ucrania. También se enorgulleció de que el 95 % de los alumnos que estudian lo hagan en el centro que deseaban sus padres, o los 1.400 millones de ahorro fiscal que han generado sus políticas económicas.

También intervino el candidato popular a la Alcaldía de Murcia, José Ballesta, que aseguró que los murcianos “tienen derecho a soñar con un mundo mejor para nuestros hijos”. Dirigiéndose al presidente nacional, señaló que su objetivo no es fácil: “Unir a los españoles en un proyecto común de regeneración y levantar a España de una postración moral en la que un gobierno de arrogantes e ignorantes nos ha sumido”, indicó Ballesta, que sobre el mandato de López Miras afirmó que “no han sido cuatro años fáciles: inundaciones, pandemias, traiciones y deslealtades, pero no te rendiste no pactaste con las dificultades” porque “eres un líder que crea confianza con su sinceridad, su autoridad y sus méritos”.

“Estamos decididos a ganar las 45 alcaldías de las Región de Murcia, todas ellas, sin dejar ni una”, sostuvo en una intervención muy intensa.