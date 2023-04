La Región dispondrá de 2.093 viviendas de la Sareb para destinarlas al alquiler, de las 21.000 que el llamado ‘banco malo’ pondrá a disposición de las comunidades y de los ayuntamientos, según los datos que ha ofrecido el Gobierno central tras el Consejo de Ministros celebrado este martes.

Esta cifra contrasta con las previsiones de la Comunidad Autónoma, que solo ve 279 en condiciones de ser adquiridas para ponerlas en el mercado. Fuentes de la Consejería de Fomento han avanzado que el Gobierno regional se está planteando recurrir ante el Tribunal Constitucional la ley de vivienda pactada por el Ejecutivo, al igual que han anunciado las demás comunidades gobernadas por el PP, «si invade» competencias autonómicas.

«Las 21.000 viviendas identificadas para uso social de Sareb se movilizarán a través de acuerdos de venta a las comunidades autónomas o municipios para alquiler social y asequible», según se recoge en la referencia del Consejo de Ministros.

Sareb dispone de casi 3.500 casas en la Región, aunque gran parte de ellas son apartamentos y edificaciones turísticas situadas en complejos residenciales como Hacienda del Álamo. Estas viviendas fueron transferidas al banco malo por las entidades financieras que acumularon mayor un número de inmuebles tras las ejecuciones hipotecarias registradas después de la crisis de 2008.

El número de inmuebles que llegaron a pasar a manos de la Sareb fue muy superior, pero esta entidad se ha desprendido de muchos de ellos en los últimos años.

El Gobierno central prevé destinar 2.093 de ellas al «alquiler asequible» para los jóvenes y las familias con mayores dificultades en la Región.

Esta cifra sitúa a Murcia en el cuarto puesto entre las comunidades autónomas, por detrás de Valencia (4.950 viviendas disponibles), Cataluña (3.539) y Castilla y León (2.288).

La cifra de viviendas consideradas aptas para el arrendamiento en la Región supera incluso a la de Andalucía, que dispone de 2.040 vividas, 53 menos que Murcia, a pesar de ser una comunidad mucho más grande. Murcia supera también a Madrid (455).

Sin embargo, en Baleares solo hay 120 y en el País Vasco, 81. Navarra ocupa el último puesto, con 25. En total, el Gobierno central prevé movilizar 50.000 viviendas de la Sareb para destinarlas alquiler asequible, 21.000 de las cuales ya están identificadas en las comunidades, mientras que unas 14.000 están ya habitadas. Otras 15.000 se construirán en suelo que se cederá a comunidades y ayuntamientos.

El Gobierno prevé desarrollar «una estrategia de alquiler social y de acompañamiento en la inclusión de las familias vulnerables» que residen en las viviendas ya habitadas, además de ofrecerles «contratos de alquiler teniendo en cuenta su nivel de renta.

La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, aboga por «reconstituir» el parque público de vivienda en España y por «aprovechar el cien por cien de los activos» del llamado banco malo.

«Es una ocurrencia electoralista»

El consejero de Fomento, José Ramón Díez de Revenga, ve como «una ocurrencia electoralista» el plan del Gobierno para poner en manos de las comunidades y de los ayuntamientos las casas en poder de la Sareb que pueden dedicarse a incrementar el parque de viviendas públicas.

Díez de Revenga considera que «no hay nada novedoso en la decisión, porque por sí sola no resuelve la problemática del acceso a la vivienda». Asegura que solo un 8% de los casi 3.500 inmuebles que el llamado banco malo tiene en la Región «estarían en situación potencial de poder adquirirse para su alquiler social pero habrá que ir evaluando la situación real de cada uno de ellos». Esto equivale solo a 279 propiedades en todos los municipios murcianos. El consejero recuerda que «estos datos los facilitaron desde la entidad ante la oferta de compra que lleva a cabo la Comunidad Autónoma». Precisa que la Administración regional «solo ha podido gestionar la adquisición de 15 en una primera ronda de visitas».

Los promotores creen que la nueva ley alejará a los inversores

Los promotores consideran que la ley de vivienda pactada por el Gobierno con ERC y Bildu ahuyentará a los inversores y desalentará la compra por parte de los ahorradores españoles, al imponer un tope a la subida de los alquileres desligado del aumento del IPC. El presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Región (Apirm), José Ramón Blázquez, sostiene que «algún fondo ya está cambiando» sus planes tras el anuncio del acuerdo. Considera que este límite también puede "frenar el mantenimiento, si los propietarios ven incrementarse el gasto por encima de las subidas del arrendamiento».

Añade que el texto pactado también encarecerá los precios «al elevar del 30% al 40% el suelo que debe destinarse a vivienda de protección oficial en los nuevos desarrollos, a pesar de que no hay ayudas estatales para la VPO».

Blázquez tampoco comparte las cifras que ha facilitado el Gobierno sobre las viviendas de la Sareb que pueden salir al mercado de alquiler en la Región y en el resto de comunidades. «No nos salen los números. No estoy en la Sareb, pero los números no nos cuadran, afirmó.

El portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAD), Francisco Morote, recuerda que en la Región hay inquilinos de casas de la Sareb que han tenido que ir a los tribunales para evitar el desahucio. También recuerda que esta entidad y los propios bancos «han vendido muchas casas a los fondos buitre», por lo que se ha perdido la oportunidad de integrarlas en el parque de vivienda pública.