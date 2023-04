El balance turístico de la Semana Santa está siendo muy positivo en la Región. Así, en Águilas supera en algunos casos las cifras de antes de la pandemia, según ha asegurado el presidente de Hosteaguilas Alfonso Soler: «Se han cumplido todas las expectativas que habían depositadas para estas fechas, el año pasado ya fue bueno y este año hemos superado los datos del año pasado».

En los hoteles aguileños el balance también ha sido muy bueno: en el Hotel Puerto Deportivo Juan Montiel han alcanzado cifras de ocupación de un 85 % y están ya muy cerca de llegar a los datos del 2019, según su director Juan Francisco Montiel: «Hemos estado en términos similares al del pasado año, que ya fueron buenos, las expectativas son buenas porque la ocupación ha sido bastante alta, pero no tanto como en el 2019, que es el año de referencia y fue muy alta, al que todavía no hemos llegado pero estamos muy cerca». Montiel señala que «la tendencia es positiva al alza, por lo cual yo creo que durante el 2023 se llegará a las cifras del 2019, aunque también es cierto que ese fue un año extraordinario y cuando hay picos tan altos es difícil llegar, en ese objetivo estamos trabajando».

Unos datos que pronostican un buen verano: «En Águilas hay un dicho en la hostelería: que si la Semana Santa es buena, el verano será mejor, por lo que las expectativas para el verano también son muy buenas», comenta Alfonso Soler. Una afirmación que también comparte Juan Francisco Montiel: «Los datos de estos días han sido buenos, por lo que crece el optimismo de cara a la temporada fuerte del próximo verano; si la Semana Santa es buena, hace pensar que el verano también lo va a ser».

Tanto Alfonso Soler como Juan Francisco Montiel opinan que el aumento de las cifras del turismo en Águilas puede estar provocado por el turismo de cercanías al que obligó la pandemia y facilitó poder conocer Águilas: «Muchos murcianos no conocían Águilas; en el verano por las restricciones no se podía viajar, lo que provocó viajar a Águilas, que conocieran que es un destino maravilloso a pocas horas de sus lugares de residencia al que pueden llegar en cualquier momento y en cualquier época del año», apunta Juan Francisco Montiel, mientras que Soler comenta que «la Semana Santa en Águilas, generalmente es buena, pero en estos dos últimos años hemos visto que se han disparado los visitantes; no es normal, por lo menos hasta la pandemia, tanto turismo y tantos visitantes en estas fechas». Montiel añade que en las restricciones por la pandemia «el turista no cogía aviones, buscaba viajes que pudiera hacer en coche y eso nos benefició, no solo para que la gente de ciudades cercanas no se fuera a destinos más lejanos, sino para que escogieran Águilas, por lo que mucha gente ha descubierto Águilas gracias la pandemia» «Es un destino seguro, económicamente bastante asequible y un lugar que se puede disfrutar muchísimo. Mucha gente que visitó por primera vez Águilas y esta repitiendo», concluye.

Pero Águilas no ha sido la única ciudad de la Región en la que se ha notado el aumento de los turistas. En Cartagena, la ocupación hotelera ha rozado casi el completo este puente de Semana Santa, con un 90% de ocupación en la ciudad y entre el 90 y el 100% en la costa. Especialmente en el centro de la ciudad se ha notado el aumento de los visitantes por el gran número de terrazas llenas, algo que no es tan habitual en estas fechas.

Además, según datos de Cartagena Puerto de Culturas, las cifras de visitantes a museos y centros de interpretación de Cartagena están siendo las mejores desde que se tiene registro. De enero a marzo, los visitantes a los 11 museos y centros de interpretación de Puerto de Culturas han acogido a más de 86.700 visitantes. Marzo ha sido el que más turistas ha registrado, con 42.743.