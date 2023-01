El problema que ha tenido en vilo a los clientes de Cajamar, 620.000 en la Región de Murcia y 3,6 millones en toda España, se originó durante la noche del pasado miércoles al jueves. En ese momento se estaban realizando tareas programadas de mantenimiento que afectaron al desarrollo de los procesos internos de los sistemas operativos. El resultado: el bloqueo de la red que ha impedido "el funcionamiento de los servicios financieros en las oficinas, canales digitales y medios de pago de las entidades".

El contratiempo impidió al Grupo Cooperativo prestar sus servicios con normalidad de manera temporal, entre ellos el acceso de los clientes a sus propios datos. En un principio se barajó la posibilidad de que hubiera sufrido un ataque cibernético, algo que Cajamar desmintió: "La situación generada no se debe a un ciberataque, sino que tiene su origen en una incidencia técnica interna en el funcionamiento de nuestros servidores y sistemas operativos".

Tres días de 'bloqueo'

Durante estos días, los clientes de la entidad no han podido sacar dinero en efectivo en cajeros, utilizar sus tarjetas para pagar en comercios -el resultado era "denegada"-, realizar operaciones desde sus cuentas (tampoco desde la banca online o la app) ni obtener una solución en ventanilla. De hecho, según comentan a La Opinión algunos usuarios que acudieron el viernes a las sucursales, no se les dejó pasar, dado que no podían prestar el servicio.

La empresa asegura que se ha trabajado desde el primer momento en buscar una solución junto a las compañías proveedoras que dan soporte tecnológico al grupo, aunque se han retrasado más de lo esperado en encontrarla porque "las vías de intervención seguidas no han dado la respuesta esperada y la interrupción del servicio está durando más tiempo del inicialmente previsto".

Este sábado por la noche, anunciaban la esperada noticia a través de sus canales de comunicación:

Grupo Cajamar vuelve a la normalidad. Les informamos que esta tarde han quedado restablecidos nuestros servicios financieros tras la incidencia técnica interna que ha afectado los últimos días a los servidores y sistemas operativos, que ya están retomando gradual y secuencialmente su funcionamiento habitual. Nuestra red de cajeros y canales de banca digital vuelven a funcionar con normalidad, si bien les hacemos saber que nuestros clientes aún pueden tener abonos y/o cargos pendientes de procesar debido a los retrasos acumulados por la incidencia sufrida. Estamos trabajando para que puedan visualizarlos a la mayor brevedad posible y les pedimos disculpas por las molestias e inconvenientes que les podamos causar.

Una vez resueltas las incidencias técnicas que han mantenido bloqueado el funcionamiento de los servidores informáticos, este lunes las 114 oficinas de la Región de Murcia volverán a funcionar con normalidad, así como el servicio ofrecido a todos los clientes, que ya pueden operar a través de los diferentes canales y utilizar sus tarjetas.