Será un pitido más estridente de lo normal y sonará en los teléfonos móviles, en cuyas pantallas saldrá un mensaje para explicar que se trata de una prueba del sistema de alertas de Protección Civil. El ciudadano solo tendrá que aceptar ese mensaje para verificar su funcionamiento. Esta prueba de tecnología ES-Alert, el ‘112 inverso’, se está ensayando estos días en toda España: el próximo miércoles será en la Región, con la peculiaridad de que no se hará en un barrio o municipio acotado, sino en la totalidad del territorio. Fulgencio Perona, director general de Emergencias de la Región, quiere lanzar un mensaje de «tranquilidad» ya que se trata de «un simulacro», indica, en una entrevista con La Opinión.

¿Qué va a pasar el día 2 con los teléfonos de los murcianos?

El día 2, la práctica totalidad de los teléfonos móviles que se encuentren en el ámbito territorial de la Región de Murcia, recibirán una alerta de prueba que producirá tres efectos: sonará un pitido con el máximo volumen del teléfono, el teléfono vibrará durante unos segundos y habrá un mensaje de alerta en toda la pantalla, hasta que se pulse ‘aceptar’. Se está haciendo en otras comunidades en municipios y en ciudades: aquí, en toda la Región.

¿Y por qué ha decidido hacerlo usted en toda la Región?

Pues crees que es una cosa verdaderamente importante, por eso se llama ‘112 inverso’: aquí será Protección Civil quien llama a los ciudadanos, avisando de esa gran emergencia. Creo que es importante que llegue a todos los puntos: a la gran ciudad, que es Murcia, y a todas sus pedanías.

¿No cree que esto puedes entrañar riesgos y colapsos?

No, porque las llamadas van a entrar en los dipositivos que tengan el sistema IOS y Android, en teléfonos que no tengan esa tecnología no van a entrar, y no creo que se vaya a colapsar nada.

¿No hay peligro en las carreteras? Si se ponen todos los móviles a pitar a la vez...

El pitido durará 8 o 10 segundos. Una vez que haya terminado, quedará el mensaje en el móvil durante unos minutos, hasta que demos a ‘aceptar’. Y todo el mundo sabe que, sea con esta alarma o con cualquier cosa, el móvil no se puede coger en el coche.

Supongo que sabrá usted que ya hay bulos sobre esto. Que si es un mensaje de Putin, que si anuncia la guerra nuclear...

Algunos con buena fe y otros con mala fe, están intentando meter bulos sobre el tema. Por eso todo este fin de semana haremos una campaña para que se sepa que no pasa nada, que no está Putin por medio. Es un simulacro de gran catástrofe, no se utilizará para una simple riada, se hará si hay una gran emergencia, un movimiento sísmico. Hace años, cuando había un peligro, se anunciaba con las campanas de la iglesia. Ahora tenemos que echar mano de las tecnologías.

¿Las alertas son las campanas del siglo XXI?

Sí, también se podría decir así.