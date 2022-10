Parecía que modificar la Ley de atención temprana iba a ser coser y cantar. Más teniendo en cuenta que todos los diputados votarían a favor. Sin embargo, esta Asamblea parece que nunca termina de tocar fondo.

La diputada socialista Toñi Abenza, sacó una lista de folios para «visibilizar», según explicó después, la «lista oculta» de los menores que necesitan acceder al servicio de Atención Temprana.

No tardó el portavoz del Grupo Popular, Joaquín Segado, en denunciar la «performance» y en exigir esos folios para asegurarse de que no era una lista real y de que no se había violado la Ley de Protección de Datos. «Si no, lo que ha contado la diputada socialista es una burda mentira», concluyó.

Entonces comenzaron los gritos entre la bancada popular y la socialista, siendo necesario que Alberto Castillo, presidente de la Asamblea, mandara callar.

Tras aprobarse la proposición de ley por unanimidad, Segado explicó que, al no haber recibido la supuesta lista, dirigiría un escrito a la Mesa. Ella explicó su intención de «visibilizar» la «lista invisible» de la Atención Temprana. «Veo que el PP tiene problemas con el léxico y con la metáfora», sentenció.

Modifican la ley de asistencia jurídica para defender a los médicos del SMS El Pleno aprobó la modificación de la ley de asistencia jurídica para defender en los juicios a los profesionales del SMS y para que el director de los servicios jurídicos autorice acciones por motivos de urgencia. La propuesta recibió el apoyo de los grupos parlamentarios PP, PSOE, Liberal y los diputados de Vox, mientras que votaron en contra, por parte del Grupo Mixto, los diputados de Cs y se abstuvieron los de Podemos. El consejero de Presidencia, Marcos Ortuño, explicó que la modificación de la ley se debe a que las denuncias al SMS suponen la mayoría de las que afronta la Comunidad. Solo el año pasado, dijo, se cuantificaron más de 700 casos, lo que supuso un coste para el presupuesto regional. Con esta modificación, el responsable de los servicios jurídicos de la Comunidad determinará también cuándo hay que defender los intereses de la Región de forma urgente a la hora de actuar en los tribunales.

Luego llegó la toma en consideración de la Proposición de Ley de apoyos a las familias. Con un ambiente caldeado, subió al estrado el portavoz del Grupo Liberal, Francisco Álvarez. «Vergüenza tendría que darles venir aquí a mentir y a delinquir», les dijo a los socialistas, que montaron en cólera.

Seguir con el Pleno se hizo imposible, a pesar de las súplicas de Castillo, que afirmaba que «esto no es un colegio». Álvarez, aún en tribuna, alimentó el conflicto: «Y eso que muchos no oirán los insultos que profiere el señor Lucas —portavoz socialista—». Finalmente, Castillo se vio obligado a hacer un receso de diez minutos: «Nos calmamos y seguimos. Así no».