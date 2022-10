María Marín no se ha quedado callada. Y nadie que la haya visto esta legislatura podía esperar que se mantuviera en silencio ante los últimos movimientos en los grupos parlamentarios de la Asamblea Regional, que han provocado la desaparición del Grupo de Vox, el aumento de diputados en el Grupo Mixto y, como última consecuencia, su destitución como portavoz.

Ataviada con un mono de estercolero, se ha subido a la tribuna, aprovechando los tres minutos de los que disponía para debatir sobre la convalidación de un decreto ley que afecta a establecimientos públicos, y ha denunciado las maniobras perpetradas por el Partido Popular y Vox.

"Esta Asamblea apesta, hiede a transfuguismo. Despide un olor insoportable a autocracia y se ha convertido en un mercadillo en el que se venden y compran voluntades", ha dicho, refiriéndose a los hechos que se vivieron durante la moción de censura de 2021. Según ha manifestado, "la corrupción del PP ha podrido los principios elementales de la democracia".

No obstante, se ha dirigido al presidente de la Comunidad (a pesar de no estar presente) para decirle que "ni con esas lo van a conseguir": "Fernando, quiero que todo el mundo conozca la cobardía que puedes llegar a tener. Quiero decirte que no vas a ganar. Te crees intocable, pero lo mismo pensaron Ramón Luis —Valcárcel— y Pedro Antonio —Sánchez—, así que pon tus barbas a remojar", le ha espetado.

Asimismo, ha advertido a la bancada popular que en Podemos seguirán "defendiendo a la gente de nuestra tierra, que tienen mil veces más dignidad que sus señorías".