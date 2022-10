Un nuevo giro de guion en la Asamblea Regional ha acabado con Francisco Carrera, abandonado por Vox hace dos años, como portavoz del Grupo Mixto, cargo que hasta este lunes recaía sobre María Marín, de Podemos.

La Mesa de la Cámara, reunida de forma extraordinaria, tomó conocimiento de las solicitudes presentadas por los diputados Pascual Salvador y Mabel Campuzano para su ingreso en el Grupo Mixto. Sus incorporaciones provocan la disolución del Grupo Parlamentario Vox al quedarse este con tan solo dos miembros, pero tiene también graves consecuencias para el Mixto.

Su reglamento, tal y como dice su disposición final cuarta, deja de aplicarse porque el Grupo Mixto ya no mantiene la misma composición que en el momento de su aprobación por la Mesa. Esto, según fuentes parlamentarias, deja sin efecto la propia portavocía de María Marín, de Podemos.

Sus ochos diputados deberán aprobar un nuevo reglamento en quince días; si no, se lo impondrán los servicios jurídicos de la Asamblea

Durante la reunión en la Asamblea han dado quince días a los ocho miembros del Grupo Mixto para que elaboren un nuevo código de convivencia, que deberá incluir el sistema para elegir nuevo portavoz. Mientras tanto, la Mesa decidió que esta competencia recayera por orden alfabético, siendo Francisco Carrera el primero de la lista.

El diputado se pone al frente, aunque por apenas dos semanas, del grupo más heterogéneo que se ha visto en toda la historia del parlamento murciano, con dos diputados de Podemos, dos de Ciudadanos y cuatro de Vox, aunque tres de estos últimos fueron expulsados por el partido y readmitidos según una sentencia judicial. Además, también hay disputas entre los tres díscolos con Santiago Abascal, algunas de las cuales han llegado a provocar crisis en el Gobierno murciano. Este panorama no asusta a Carrera: «No me da miedo ser el portavoz, yo no soy sectario en las relaciones con las personas», dice. Incluso, afirma que «no entendía por qué no se ponían de acuerdo Podemos y Ciudadanos» cuando tuvieron que compartir grupo.

«No voy a hacer jugarretas como hicieron ellos, quiero que lo hagamos bien el tiempo que estemos aquí y que trabajemos juntos. Amí no me gusta el rodillo», explicaba ayer a La Opinión.

Ninguno de los díscolos con Abascal creen que su cambio de grupo vaya afectar a la mayoría que apoya al PP

El papel de los partidos

Ni a él ni a Juan José Liarte les ha hecho ninguna gracia su paso al Grupo Mixto. Fueron sus ya excompañeros del Grupo Parlamentario Vox, Mabel Campuzano y Pascual Salvador, los que les han obligado a ello. Pero, según Carrera, no lo hicieron solos. «Los espectáculos los hacen los partidos políticos, que son unas auténticas máquinas trituradoras. Campuzano es una consejera que ya no es de Vox, sino del PP. ¿A quién obedece?». Asimismo, se muestra convencido de que esta operación ha sido «teledirigida desde Madrid o desde San Esteban».

Aunque el portavoz provisional subraya que no tiene "ningún compromiso con el Partido Popular», descarta que vaya a tomar decisiones en la Asamblea para perjudicar a los populares. «Nunca he tenido problema en negociar con todos y siempre he votado lo que me ha parecido mejor para los ciudadanos».

Su compañero Juan José Liarte, que acaba de perder la portavocía, coincide en que «algo tiene que haber habido», refiriéndose al papel del PP o del propio presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, en la operación que les ha dejado sin grupo propio. «A mí lo que me preocupa es el riesgo de desestabilización política que esto puede provocar en la Región de Murcia».

Sin embargo, se manifiesta en contra de que se produzcan cambios sustanciales en las votaciones de las sesiones plenarias. «Espero que no cambie la mayoría parlamentaria. Yo no tengo derecho a satisfacer mis emociones perjudicando al conjunto de los ciudadanos», considera.

La relación con Campuzano

La mala relación con los diputados Francisco Carrera y Juan José Liarte está detrás de la decisión de Mabel Campuzano de solicitar su incorporación al Grupo Mixto, inducida o no por terceras personas. La consejera de Educación reconoció en varias ocasiones a esta Redacción que ambos se entrometían en su trabajo en el Gobierno regional, especialmente Carrera.

«Ella consideró que me estaba metiendo en donde no debía», comenta el portavoz provisional del Grupo Mixto, que reconoce que habían perdido la confianza con su compañera. «A mí esta situación me ha provocado mucha tristeza porque comenzamos a la vez en el partido y hemos pasado mucho tiempo juntos», afirma.