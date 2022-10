El próximo viernes 14 se celebrará la Junta de Portavoces para organizar la agenda parlamentaria de la próxima semana. Al menos, estas son las intenciones del presidente de la Asamblea Regional, Alberto Castillo, que se defiende de las acusaciones de ayer que le afeaban haber desconvocado la Junta prevista para mañana.

«Lo que había era un acuerdo de la Junta de Portavoces de la semana pasada, pero la convocatoria se hace 24 horas antes y este lunes no se ha hecho, por lo que no he suspendido ninguna Junta porque ni siquiera estaba convocada», afirma Castillo.

El exdirigente naranja recuerda que fueron los grupos del Partido Popular y de Ciudadanos los que registraron una petición antes de las 9 de la mañana para que se demore la Junta de Portavoces que se celebra todos los martes. Horas más tarde, fueron PSOE y Podemos los que registraron otro escrito para que se celebrara la reunión.

Según el punto 43.2 del reglamento de la Asamblea Regional, la Junta de Portavoces «se celebrará en los cinco días hábiles siguientes a la solicitud», bien sea a iniciativa del presidente del parlamento autonómico o de dos grupos parlamentarios.

Esto significa que, si la Junta de hoy no estaba convocada, la Mesa de la Asamblea tendría hasta la próxima semana para celebrarla (aunque no esperarán tanto) porque el tiempo empieza contar al día siguiente del registro y por el festivo de mañana.

El presidente de la Cámara subraya su intención de «no paralizar la actividad parlamentaria», algo de lo que le acusan los grupos de la oposición. Del mismo modo, insiste en que todas las decisiones que se tomaron el día de ayer se hicieron «de acuerdo al reglamento» de la Asamblea Regional.

Sobre la decisión de que la portavocía del Grupo Mixto se elija por orden alfabético, Castillo recuerda que esta «medida salomónica» ya la propuso la Mesa el 4 de octubre de 2021, cuando dos diputados de Cs abandonaron su grupo. «Es el mismo criterio que la vez anterior».