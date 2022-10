Los promotores dan por hecho que el euríbor no subirá por encima del 2,5%

Los promotores de viviendas confían en que el euríbor que sirve de referencia para establecer el interés de las hipotecas no pasará del 2,5%, a pesar de la alarma que está provocando el alza de los tipos que viene aplicando el Banco Central Europeo desde la pasada primavera. El presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Región (Apirm), José Ramón Blázquez, destacó que el 82% de las casas que se han vendido en la Región durante el primer trimestres del año tienen préstamos con un interés fijo, que no se ve afectado por la escalada del precio del dinero, aunque resulta más elevado ya de salida.

José Ramón Blázquez, que este jueves presentó la Feria Reside, que se celebrará del 21 al 23 de octubre, reconoce que la subida de los tipos puede entorpecer las posibilidades de compra de las familias, aunque considera que el mayor problema no es el repunte de los intereses, sino "la falta de vivienda asequible".

Recordó igualmente que en momentos de tensiones inflacionistas la vivienda se convierte "en un refugio para el capital. Hay gente que está comprando como inversión", dijo.

"Un dato muy importante que debemos tener en cuenta es la fortaleza de la demanda frente a una oferta muy limitada, lo que asegura estabilidad al mercado. Como hay tan poca oferta, las compraventas van a seguir", apuntó.

Añadió que la escasez de vivienda está acompañada de "una mejor posición financiera de las familias españolas, mucho menos endeudadas que en otras crisis anteriores".

También considera que las empresas inmobiliarias están ahora "más profesionalizadas y gozan de una buena situación financiera", mientras que "las entidades bancarias están mucho más saneadas, lo que garantiza la continuidad de la financiación".

José Ramón Blázquez da por hecho que el euríbor no subirá por encima del 2,5%, según las previsiones de los expertos, y recuerda el coste de los intereses bancarios en este momento resulta muy inferior al que pagaron las generaciones que compraron casa en las décadas anteriores a la crisis de 2008.

"El BCE endurece su política monetaria y sube los precios hasta situarlos en el 1,25%. Históricamente ha habido tipos mucho más altos. Si comparamos con el resto del mundo, la Unión Europea tiene el segundo tipo de interés más bajo, solo mejorado por Japón", aclaró.

También dijo que los tipos no pueden compararse con los establecidos en países como Estados Unidos, aunque alertó de que la tendencia de los compradores a buscar un interés fijo para evitar los sobresaltos hace que los tipos se sitúen por encima de los variables que van asociados al euríbor.

El presidente de Apirm explicó que la situación del mercado inmobiliario también está marcada en este momento por los problemas que origina el encarecimiento de los materiales de construcción, el coste del suelo y las dificultades para fijar el precio de venta a los compradores en un momento de escalada inflacionista que no había producido en cuatro décadas.

Añadió que la incertidumbre está llevando a algunas empresas a aparcar las promociones en proyecto para no pillarse los dedos. "Algunos proyectos se han retrasado, no descartado, esperando una mayor estabilidad de los costes", apuntó, aunque no llegó a dar cifras sobre la proporción de viviendas que pueden estar en esta situación de espera.

Pese a la invasión de Ucrania y a los cambios que se han producido en la situación económica, el balance de la primera mitad del año ha sido positivo, con un incremento de la demanda que ha elevado los precios de venta un 9,35% hasta junio, que se sitúa por encima de la media nacional.

"Para la segunda mitad del año se espera una menor tasa de crecimiento en el número de transacciones", según las previsiones de los promotores, después de haberse registrado "un crecimiento en el número de compraventas muy importante en el último año".

También se espera "una ralentización del ritmo de crecimiento de los precios, lo que es deseable. Un crecimiento moderado es sano, pero altas tasas dejan a muchos colectivos fuera del acceso a a la vivienda", precisa Blázquez.

"Se espera una moderación del crecimiento del precio de la vivienda en el próximo año y del ritmo de compraventas", auguran los empresarios. "En Apirm entendemos que una profunda crisis inmobiliaria en China va a afectar al mercado de las materias primas", señalan.