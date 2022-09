Es lo peor. Ya lo sabíamos todos los que queríamos saberlo. Aunque no sea el único, la contaminación por fosfatos y nitratos que llega al acuífero del campo de Cartagena es el principal motivo de la degradación del Mar Menor, como ha informado la comisión de la UE que realizó la inspección en febrero. Las aguas contaminadas de los riegos y de las lluvias se filtran al acuífero que ha subido su nivel hasta brotar por donde puede, o va directamente al mar a través del suelo. Y, ojo al dato, esos niveles de aguas contaminadas están inundando los pozos negros en desuso y los pocos que todavía se mantienen, arrastrando partículas contaminantes al mar o a la calle. Ayer comprobé este nuevo fenómeno de agua maloliente en una calle de un pueblo a las orillas del Mar Menor.

Mal olor. Un hombre, cuya casa está cerca de ese brote de agua, a otro vecino: ‘Por Dios, qué peste. Ya he avisado a la empresa para que vengan a arreglar este desastre’.

Sufren. No lo puedo remediar, lo de la Tomatina de Buñol a mí me parece fatal. Claro que tampoco puedo ver eso de prender fuego en los cuernos a un toro. O que los lanceen por el campo, o que tiren una cabra desde un campanario (estas dos últimas ‘celebraciones’ creo que ya las han dejado de poner en marcha). No entiendo por qué, para divertirse, hay que tirar comida o martirizar a un animal. Por cierto, las últimas investigaciones científicas parecen demostrar que los insectos sienten el dolor. O sea que a una mosca le puede doler un ala si se lesiona. Y así con todos.

Buen tío. A Carlos del Amor le han dado el premio Constantino Romero en el FesTVal de Vitoria. La verdad es que sus crónicas e intervenciones en el telediario de la 1 son, a menudo, lo mejor de ese informativo. Además, es de aquí, y va de murciano por el mundo.

Cada uno tiene sus gustos. Un niño a su madre, en la playa: ‘Mamá, ya se han ido todos mis amigos. ¿Cuándo nos vamos nosotros?’ ‘Cuando diga papá’, responde ella. ‘Es que a papá le gusta mucho estar aquí, aunque a mí no tanto, y ya tengo ganas de volver a nuestra casa’, añade.

Extrañas muertes. Ya son nueve los oligarcas rusos que han muerto en circunstancias un poco raras. Todos tenían algo que ver con empresas energéticas y algunos se habían manifestado en contra de la guerra de Putin en Ucrania. Que si uno se ha colgado, que si otro se ha tirado por la ventana de un octavo piso... Todos aparecen como suicidios, pero ninguno deja una carta para el juez o para su familia. Algunos sospechan que más bien los suicidan.

Desconectado. Me han quitado de en medio en una de las plataformas que tenía compartida con otras personas. Parece ser que las compañías quieren acabar con eso de que uno pague y otros puedan entrar también con la misma clave. Me ha dado rabia, porque me iba a dar de alta en otra para ver lo nuevo de El Señor de los Anillos, y ahora me tendría que apuntar a la que he perdido, porque es una de mis preferidas. Me refiero a la que tiene películas que, incluso yo, que he sido toda mi vida un forofo del cine, no había oído hablar de ellas. Algunas son unos bodrios, pero hay muchas interesantes. Venga, voy a decirlo, aunque no me gusta hacer propaganda. Me refiero a Filmin.

Revelación. Escucho una entrevista a Alberto Castillo, presidente de la Asamblea Regional, en ORM. La periodista, Carmen María Conesa, le pregunta todo lo que debe preguntar y él responde unas veces y otras se sale por los cerros de Úbeda, o dice que de eso no ha hablado con nadie todavía, o que de lo otro no sabe absolutamente nada (como cualquier otro político). Pero sí dice algo que llama mi atención, y es que, sin que se le pregunte nada al respecto, como es natural, él manifiesta muy convencido que es ‘católico practicante’ y lo dice con gran énfasis. No parece un dato muy importante para juzgar su gestión en la Presidencia, pero, oye, cada cual puede hacer de su capa un sayo.

Única ocupación. Una mujer a otras, en la calle (han salido andar y llevan ropa y zapatillas de deporte): ‘Ya tengo al novio de mi hija tres días en casa. ¡A mesa y mantel! Lo único que hacen es deshacer la cama…’. Todas ríen.

Por mí, pueden matar a los que quieran

En lo que a series se refiere, estoy en mi etapa ‘Guerra de las Galaxias’. He empezado a ver Boba Fett, y, sin ser El Mandalorian, está muy bien. También estoy viendo la precuela de Juego de Tronos. Un poco liosa al principio, pero le han echado un montón de pasta y eso se nota. Entretiene. Echo de menos a Peter Dinklage, el actor enano de la primera serie. Cuando mataban a uno en la otra te sorprendía y te daba pena (recuerden el banquete de la Boda). Aquí, de momento, por mí, pueden matar a los que quieran.