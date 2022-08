La crisis en el campo apenas hace mella en la superficie de cultivo de la Región

A pesar de la crisis que atenaza al campo murciano, principalmente por la pérdida de rentabilidad, y de las continuas alarmas lanzadas por las organizaciones del sector sobre el galopante abandono de tierras para la agricultura, los datos del Ministerio de Agricultura no corroboran la magnitud de las quejas.

El departamento de Luis Planas ha hecho pública hace unos días la Encuesta sobre Superficies y Rendimientos de Cultivo de España, que otorga a la Región de Murcia un total de 460.910 hectáreas en 2021. La cifra -superior a la caída del 0,16% de la media nacional- refleja un aumento respecto de 2020, pero de poco relieve: solo un 0,17% más.

En realidad, entre uno y otro ejercicio, solo se han ganado 815 hectáreas de cultivo. Aunque si la vista se echa un poco más atrás, concretamente un lustro, los datos son peores: había 466.442 hectáreas en 2016 por las 460.910 del pasado año. Más de 5.500 hectáreas que se han perdido en apenas cinco años.

Desde el sector agrícola murciano también aseguran que hay una consolidación en los últimos años de la superficie destinada al cultivo de distintos productos. Manuel Martínez, presidente de Asaja en el Campo de Cartagena, apunta que «el cultivo en la zona se ha estabilizado: ni ha aumentado ni disminuido».

De acuerdo con los datos que maneja el departamento que dirige el ministro Luis Planas, el cultivo que más ha propiciado la ampliación de hectáreas es el tubérculo, es decir, las patatas y batatas que se plantan, sobre todo, en el Campo de Cartagena.

Evolución en hectáreas entre 2020 y 2021 Frutales cítricos La superficie cultivada no varía prácticamente, ya que hay un ligero aumento: de las 45.428 hectáreas de 2020 a las 45.436 del pasado año. Frutales no cítricos La superficie cultivada cae ligeramente de un año a otro. El pasado año se contabilizaron 149.362 hectáreas por las 150.518 existentes en 2020. Olivar Ligero aumento en el último año. Pasa de 28.936 hectáreas en 2020 a las 29.032 el pasado año. Viñedo Cae el número de hectáreas cultivadas en el último año. De las 27.920 hectáreas que se contabilizaron en 2020 se registran en el último año un total de 25.223 hectáreas. Barbecho Aumento de miles de hectáreas destinados a esta técnica de agricultura. Pasa de las 91.511 en 2020 a las 95.254 durante el pasado año. Cereales en grano Disminuye la superficie de cultivo destinada a su cultivo. De las 55.063 hectáreas que se contabilizaban hace dos años, en 2021 se registraron 52.241. Hortalizas y flores La superficie cultivada no varía prácticamente, ya que hay un ligero descenso: de las 49.963 hectáreas de 2020 a las 49.942 del pasado año. Otros cultivos leñosos Se mantiene exactamente el mismo número de hectáreas de un año a otro: 1.817, según los datos del Ministerio. Viveros Aumenta de forma ligera el número de hectáreas destinadas. Pasa de 1.077 en 2020 a las 1.166 del pasado año. Forrajeras Disminuye de forma ligera el número de hectáreas destinadas, pasando de las 490 de 2020 a las 465 durante el pasado año. Tubérculos Es el cultivo que más crece, según el informe del Ministerio. Pasa de 882 hectáreas en 2020 a un total de 3.686 durante el año pasado. Industriales Aumento de centenares de hectáreas. Pasa de las 4.534 en 2020 a las 4.936 durante el pasado año. Leguminosas de grano Aumenta considerablemente el número de hectáreas destinadas a su cultivo en apenas un año. Pasa de las 1.416 contabilizadas en 2020 a las 2.350 registradas durante el pasado año.

Según la encuesta, pasa de 882 hectáreas en 2020 a un total de 3.686 durante el pasado año, algo que los agricultores de la zona niegan y señalan que la encuesta no es real. «Eso es un disparate. Sí que hubo un incremento, pero no tan espectacular», señala de forma tajante Vicente Carrión, presidente de COAG-IR en el Campo de Cartagena. «Aquí, en el Campo de Cartagena, se suelen sembrar entre 3.500 y 4.500 hectáreas cada año», añade Carrión, quien señala que la cifra del año 2020 no está bien calculada por parte del Ministerio.

Palabras que reafirma también Manuel Martínez, que apunta que los datos sobre las hectáreas destinadas al cultivo de tubérculos en la Región «no se corresponden con la realidad».

También aumenta considerablemente la superficie para plantar leguminosas de grano, como los guisantes. En este caso, pasa de las 1.416 hectáreas contabilizadas en 2020 a las 2.350 registradas durante el pasado año. Los frutales cítricos -como limones o naranjas- mantienen casi la misma superficie destinada a su cultivo. Solo se registra un insignificante aumento de ocho hectáreas de un año a otro.

En cambio, el terreno destinado a la plantación de los frutales no cítricos cae ligeramente en el mismo periodo de tiempo. Mientras que en 2020 se contabilizaban 150.518 hectáreas, el pasado 2021 eran 149.362 las contabilizadas y recogidas en la encuesta. También disminuye por solo 19 hectáreas el terreno para el cultivo de hortalizas y flores, que pasa de 49.963 hace dos años a las 49.942 de 2021.

De acuerdo con la encuesta de Agricultura, suben los tubérculos y las leguminosas de grano

Uno de los mayores descensos en la Comunidad se da en los viñedos, que cae en 2.697 hectáreas en tan solo un año. En 2021 se registraban un total de 25.223 por las 27.920 que había el anterior año.

Los terrenos destinados al cultivo de los cereales -entre los que se incluyen el arroz, trigo y la avena-, suponen el mayor descenso, con 2.822 hectáreas menos: pasa de las 55.063 contabilizadas en 2020 a las 52.241 el pasado año. Se espera que esta cifra aumente considerablemente durante este año, ya que es un cultivo imprescindible en estos momentos de guerra en Ucrania, considerada uno de los principales graneros del mundo, por lo que su plantación en la Región ha comenzado a aumentar a raíz del conflicto que estalló en marzo de este año.

A nivel nacional, la superficie de cultivo se mantuvo sin apenas variación en 2021, con un aumento progresivo de los cultivos leñosos (0,84%) y los prados y pastos (0,86%) en detrimento de la tierra arable (-0,73%), según el Ministerio, que destaca la «estabilidad».

La encuesta se basa en una investigación en campo, en la que se toma desde 1990 información directamente a pie de parcela «en una muestra georreferenciada del territorio nacional en los meses de mayo a septiembre».

Según los resultados de 2021 se aprecia en España, dentro de las tierras arables, una ligera subida de la superficie de cultivos herbáceos (1,41%), frente a un descenso de las tierras dedicadas a barbechos (-6,61%). El incremento reflejado por la encuesta en cultivos leñosos se debe a la expansión de almendro y pistacho, seguidos, en menor medida, por aguacate, mango y frambueso. Los frutales cítricos experimentaron un incremento muy leve y el olivar creció en la categoría destinada a almazara.