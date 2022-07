Durán advierte que impuganará el Congreso del PP por incumplimiento de los compromisos de Miras con Fernández

Manuel Durán, exdirector general de Seguridad Ciudadana y Emergencias, ha advertido que impugnará el Congreso del Partido Popular, que se celebra esta tarde a partir de las 17.00 horas, porque, según él, el único candidato a presidir el partido, Fernando López Miras, incumple con el acuerdo al que llegó con la alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, quien temía que presentara su candidatura, para formar una ejecutiva y unas listas electorales de integración.

Durán, que retiró su candidatura a liderar el PP en la Región al haberse producido ese pacto, asegura que "todas las promesas de integración de los sectores discordantes con la actual dirección regional del PP han resultado una trampa para eliminar candidatos en la carrera de Fernando López Miras para salir reelegido como presidente del partido".

Según pudo saber esta Redacción de fuentes cercanas a los populares, Alberto Núñez Feijóo, líder de los populares a nivel nacional, encomendó a Miras y Fernández a que se entendieran y a que acordaran una ejecutiva del PP regional de integración, que incluyera a hombres y mujeres tanto del presidente como de la alcaldesa. No solo eso. También las listas electorales de las próximas elecciones autonómicas, que tendrán lugar dentro de menos de un año, estarían integradas por gente de confianza de ambos.

Sin embargo, Durán afirma que Fernando López Miras "ha faltado a su palabra y a los compromisarios documentados donde acordó, con Patricia Fernández, la elaboración por partes iguales de la composición del Comité Ejecutivo que debe salir elegido hoy del Congreso, y de las próximas listas electorales".

"Ya ha faltado a su palabra en la más fácil, por lo que podemos suponer lo que sucederá de aquí a un año", apunta Durán.

Así, Durán asegura que "como primera medida" va a impugnar el Congreso "por graves vicios en su convocatoria y desarrollo durante el periodo electoral" y que prepara siguientes medidas que, adelanta, "serán contundentes".

Durán: "La propuesta de integración es ridícula"

A su llegada al 18 congreso regional del PP, Manuel Durán, ex director general de seguridad ciudadana y emergencias, ha explicado su decisión de impugnar el congreso popular. "Los partidos no son monolíticos, deben reflejar todas las sensibilidades de quienes quienes forman", ha afirmado, matizando que su decisión "no tiene nada que ver" con el anuncio, hace unos minutos de que Patricia Fernández no acudirá acudirá evento.

"Si en un equipo de 22 personas hay solo dos de la parte no mayoritaria, hablamos más de absorción que de integración", ha dicho Durán, que se ha declarado "expectante" al desarrollo del congreso.