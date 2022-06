A José María Moreno, estudiante del instituto Diego Tortosa de Cieza, le ha pillado esta tarde la noticia de que ha sido la mejor nota de la EBAU de la Región de Murcia "de sorpresa".

Él, junto a la alumna Paula Piñero del colegio Santa Joaquina Vedruna de Cartagena, ha rozado la excelencia en la prueba de acceso a la universidad, obteniendo un 9,99 sobre 10 en la nota media. Ambos estudiantes han empatado como las dos mejores notas de la EBAU en la Región de Murcia.

"Me han llamado sobre las tres y media de la tarde de la Secretaría de la Universidad dándome la noticia antes de haber visto las notas de corte. Me he emocionado muchísimo, porque no me esperaba este resultado".

La noticia, cómo no, la ha compartido rápidamente con la familia y los amigos más cercanos antes de que su teléfono móvil haya empezado a echar humo debido a las numerosas llamadas y mensajes por WhatsApp que recibía para ser felicitado por su magnífico resultado.

Este joven de Cieza se ha examinado en la fase general de la Selectividad de las materias de Historia, Lengua, Inglés, Matemáticas II, Química y Biología.

Asimismo asegura que durante su preparación a la prueba de acceso a la Universidad ha ido alternando durante los días de estudio "las asignaturas teóricas con las de práctica".

"Le he dedicado más horas y mucho más tiempo a las más tediosas, como Historia o Lenga. Luego, he ido repasando las que son más de práctica y de cálculo, como Matemáticas II y Química. Así me las iba compaginando y preparando hasta el día de los exámenes". En su tiempo libre, este joven tiene como aficiones "hacer deporte o leer libros literarios y científicos".

Por último, tenía claro antes de hacer la prueba qué carrera iba a estudiar, pero los magníficos resultados obtenidos le han hecho reafirmarse en que estudiará el Grado de Medicina en la propia Universidad de Murcia (UMU). Pero antes, José María Moreno asegura que "este verano habrá que celebrar y disfrutar todos los resultados que he obtenido".