Paula Piñero, alumna del colegio Santa Joaquina Vedruna de Cartagena, presume de ser la estudiante con mejor nota en la EBAU en la Región de Murcia junto al ciezano José María Moreno.

Ambos han obtenido un 9,99 sobre 10 en la nota media, por lo que han empatado como las dos mejores notas de la EBAU en la Región de Murcia.

La joven tenía "la confianza" de que la prueba de acceso le iba a salir bien "porque los resultados obtenidos en segundo de Bachiller eran muy buenos". Pero "hasta que no te dan los resultados no lo asimilas, siempre está esa duda", reconoce.

El objetivo que se había marcado era "entrar en la carrera, nunca me puse el objetivo de conseguir la máxima nota, la perfección es complicada", asegura la joven estudiante.

Al margen de la nota que sacase en Selectividad, Paula Piñero tenía claro qué quería estudiar: "Mi primera opción es Matemáticas y Computación en la Universidad Carlos III de Madrid. Es la que más me llama. A lo largo de todo el curso he pensado en sacar la mejor nota para poder optar a estos estudios".

Para ello, en la EBAU realizó los exámenes de Lengua, Historia, Inglés, Matemáticas II, Dibujo Técnico y Física.

La noticia la ha recibido mientras estaba de viaje con sus amigas: "Me ha llegado una llamada de Murcia y he pensado que no podía ser. No me lo esperaba, ha sido toda una sorpresa. Asimismo señala que ha tenido que dejar su teléfono móvil durante una hora para tratar de 'digerir' la excelente noticia

A la hora de preparar la prueba de acceso a la universidad, indica que los días previos a los exámenes estaba "tranquila" porque se dedicó a "repasar" las materias a las que se presentaba: "Me organicé la EBAU dos semanas antes para poder tener una semana entera para repasar. La última semana, al tenerlo todo bastante estudiado, la he pasado bastante tranquila porque ya era repasar lo que ya me había estudiado".